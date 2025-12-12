Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu: Nghệ thuật từ vẻ đẹp giao tiếp không lời

Trong cửa hàng trà sữa vận hành bằng ngôn ngữ ký hiệu ở quận 1 cũ (TP.HCM), bức mural của hai họa sĩ Khiếm Thính trở thành điểm chạm đầu tiên, mở ra câu chuyện về vẻ đẹp tĩnh lặng.

Trong không gian yên tĩnh của cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu do đội ngũ Người Điếc và Người Khiếm Thính vận hành, mọi chi tiết đều dẫn ánh nhìn về bức tường lớn, nơi hai họa sĩ Khiếm Thính Bùi Thị Như Nguyệt và Huỳnh Thanh Nhi kể câu chuyện của cộng đồng mình bằng màu sắc và biểu tượng.

Tác phẩm hiện lên như cầu nối giữa vẻ đẹp của nghệ thuật, trà đạo, văn hóa bản địa và ngôn ngữ ký hiệu, để tạo nên bản giao hưởng thị giác nhẹ nhàng nhưng ấn tượng.

Bức mural - trái tim thị giác của cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu

Ngay khi bước vào cửa hàng trà sữa vận hành bằng ngôn ngữ ký hiệu, khách dễ dàng bị thu hút bởi bức mural bao trọn mảng tường lớn. Tác phẩm do hai họa sĩ Khiếm Thính Bùi Thị Như Nguyệt và Huỳnh Thanh Nhi đồng sáng tác, trở thành “lời chào” đầu tiên của cửa hàng thông qua hình ảnh, màu sắc và những ký hiệu đặc trưng của cộng đồng Người Điếc và Người Khiếm Thính.

Bức mural - trái tim thị giác của cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu - của hai họa sĩ Khiếm Thính Bùi Thị Như Nguyệt và Huỳnh Thanh Nhi.

Vì là cửa hàng trà sữa, câu chuyện của mural bắt đầu từ trà. Dòng nước mềm uốn lượn chạy xuyên bố cục vừa đại diện cho nguồn năng lượng từ trà nguyên lá, vừa tượng trưng cho dòng chảy kết nối con người, tựa phép ẩn dụ tinh tế về cách cộng đồng Khiếm Thính giao tiếp bằng sự chuyển động liên tục của đôi tay và ánh mắt. Hoa trà, xuất hiện ở vị trí trung tâm, được đặt để như biểu tượng của sự nâng đỡ, dịu dàng và tinh thần chăm chút mà mỗi barista gửi vào từng ly trà.

Trong nền bố cục ấy, Bitexco và chợ Bến Thành hiện lên như hai dấu ấn thị giác quen thuộc. Việc đưa biểu tượng đặc trưng của TP.HCM vào mural vừa tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa bản địa, đồng thời khẳng định ý nghĩa đặc biệt của cửa hàng ký hiệu đầu tiên đặt tại đây - thành phố nổi tiếng với sự hào sảng, bao dung và tôn trọng vẻ đẹp của sự đa dạng. Nhờ hai biểu tượng này, mural vừa mang tính bản địa, vừa tạo cảm giác thân thuộc cho cả khách hàng lẫn barista.

Bảng màu ấm được lựa chọn có chủ đích để phù hợp không gian yên tĩnh của cửa hàng, giúp đội ngũ barista làm việc với sự tập trung cao. Hai họa sĩ cũng chia sẻ việc tránh các tông màu lạnh nhằm hạn chế cảm giác xa cách, thay bằng sắc cam, vàng, nâu dịu, để không gian trở nên gần gũi, mềm mại, đồng thời phản ánh “nhịp thở” tĩnh lặng mà không tách biệt của cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu.

Trước dự án này, Như Nguyệt và Thanh Nhi từng tham gia nhiều hoạt động vẽ tranh cộng đồng và các dự án thiết kế phục vụ xã hội.

Lớp ý nghĩa quan trọng nằm ở chữ Chagee được đưa vào tranh theo chuẩn ngôn ngữ ký hiệu TP.HCM - lựa chọn thể hiện tính bản địa hóa và sự tự hào văn hóa của cộng đồng Người Điếc cũng như Người Khiếm Thính.

Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, hai họa sĩ từng cân nhắc đưa vào bức tranh biểu tượng “vui vẻ” và “xin chào” trong ngôn ngữ ký hiệu, như sự chào đón thân thiện gửi đến khách ghé cửa hàng. Tuy nhiên, sau nhiều trao đổi, cả hai thống nhất chọn chim bồ câu - vừa là hình ảnh quen thuộc, vừa là biểu tượng của bình an và hành trình vượt qua rào cản. Đây cũng là chi tiết phản ánh tinh thần cốt lõi của dự án, kiến tạo môi trường làm việc mở, nơi Người Điếc và Người Khiếm Thính được thể hiện trọn vẹn khả năng của mình.

Để hoàn thiện mural trong bốn tuần, hai họa sĩ chia công việc theo thế mạnh. Trong đó, Thanh Nhi phụ trách bố cục, dòng nước, hoa trà và các lớp đồ họa mềm, Như Nguyệt vẽ Bitexco và chợ Bến Thành với độ tỉ mỉ cao. Các file được ghép lại thành bố cục hoàn chỉnh trước khi đưa vào thi công.

“Đây là tác phẩm đầu tiên của cả hai được triển lãm trong không gian chuyên biệt dành cho cộng đồng mình, một khoảnh khắc được nhìn thấy, được công nhận”, hai họa sĩ chia sẻ.

Quầy pha chế mở và vật liệu cách âm tạo nên “khoảng lặng có chủ đích”, giúp barista làm việc tập trung mà không bị nhiễu âm thanh.

Cùng với mural, cửa hàng còn trưng bày sản phẩm sáng tạo của cộng đồng Khiếm Thính như túi tote, tranh và đồ thủ công, tạo nên không gian nghệ thuật thu nhỏ ngay trong môi trường F&B. Mô hình cửa hàng ngôn ngữ từng được triển khai tại nhiều quốc gia, tại TP.HCM, tác phẩm của Nguyệt và Nhi mang đến bản sắc riêng, gần gũi, bản địa và kể câu chuyện bằng chính ngôn ngữ của cộng đồng. Vì thế, mural không chỉ làm đẹp cửa hàng, mà trở thành lời dẫn nhẹ nhàng, kể câu chuyện của văn hóa trà, tinh thần hòa nhập và vẻ đẹp của giao tiếp không lời.

Thiết kế không gian tôn vinh vẻ đẹp giao tiếp không lời

Vì cửa hàng được vận hành hoàn toàn bởi barista là Người Điếc và Người Khiếm Thính, từng chi tiết từ vật liệu, ánh sáng cho đến cách bố trí quầy pha chế đều được thiết kế để tôn trọng đặc thù giao tiếp của cộng đồng. Không gian trở thành “ngôn ngữ” thứ hai, hỗ trợ công việc hàng ngày theo cách tự nhiên và tiết chế.

Các sản phẩm sáng tạo giúp không gian trở thành nơi kể chuyện bằng nhiều chất liệu từ tranh, ký hiệu đến văn hóa địa phương.

Theo đó, khu pha chế và khu ủ trà được ngăn cách bằng lớp kính trong suốt, cho phép barista quan sát và trao đổi ký hiệu dễ dàng, dù đứng ở hai khu vực khác nhau. Quầy pha chế mở giúp thao tác tay - vốn là phương tiện giao tiếp chính - không bị che khuất. Từ góc nhìn của khách, điều này tạo cảm giác thoáng và gần gũi, còn với nhân viên, đó là cách duy trì sự liền mạch trong vận hành.

Ở khu vực đón khách, gương được lắp đặt để barista có thể nhận diện người gọi món chỉ bằng ánh mắt, ngay cả khi đứng lệch góc hoặc quay lưng lại. Những chi tiết nhỏ này giúp hành trình đặt món trở nên dễ dàng, không cần âm thanh nhưng vẫn tương tác một cách chính xác, thuận tiện.

Bảng minh họa ký hiệu đặt ngay quầy, giúp khách dễ dàng tương tác mà không phải thuộc ngôn ngữ ký hiệu.

Bên cạnh đó, cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu cũng loại bỏ yếu tố gây nhiễu. Kính hai lớp, bông cách âm và gỗ bần 10 mm được sử dụng để triệt tiêu tiếng vọng - điều có thể gây ra sự phân tâm hoặc tạo cảm giác không thoải mái đối với nhiều Người Khiếm Thính. Không phát nhạc trong cửa hàng cũng là lựa chọn có chủ đích, nhằm giúp không gian tĩnh, barista dễ tập trung vào ánh nhìn và cử chỉ của người đối diện.

Quy trình đặt hàng cũng được thị giác hóa tối đa. Tại quầy, bảng minh họa ký hiệu và hướng dẫn trực quan cho phép khách chỉ tay, dùng ký hiệu cơ bản hoặc viết yêu cầu lên bảng đen. Không có áp lực phải “biết ký hiệu” ngay từ đầu, thay vào đó, cửa hàng biến trải nghiệm đặt món thành cuộc giao tiếp mới mẻ, nhẹ nhàng. Chỉ một động tác thử ký hiệu “cảm ơn”, một nụ cười đáp lại từ barista, cũng đủ khiến cuộc đối thoại không lời trở nên đẹp đẽ.

Thiết kế cửa hàng hỗ trợ Người Điếc và Người Khiếm Thính làm việc thuận lợi, đồng thời giúp khách tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu theo cách dễ hiểu nhất.

Nhìn tổng thể, cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu như hệ sinh thái nhỏ mà trong đó mắt, tay và khoảng lặng trở thành ba yếu tố cốt lõi thay thế hoàn toàn cho âm thanh. Không gian không chỉ hỗ trợ nhân viên Người Điếc và Người Khiếm Thính làm việc chuyên nghiệp, mà còn mở ra cơ hội để khách tiếp cận ngôn ngữ ký hiệu theo cách tự nhiên nhất thông qua trải nghiệm, sự tôn trọng và vẻ đẹp tĩnh lặng.

Tại cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu này, thiết kế không chỉ mang vẻ đẹp nguyên bản mà còn trở thành hình thức trao quyền, tạo sự an tâm cho barista trong từng thao tác, mở ra cho khách cảm giác tò mò dễ chịu khi khám phá cách giao tiếp khác và gửi đến cộng đồng một minh chứng rằng hòa nhập đôi khi bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất.