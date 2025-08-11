Cha mẹ học cách bước vào thế giới của con

Làm cha mẹ, ai cũng từng trải qua những “cuộc tranh luận nhỏ” với con mình. Với người lớn, những quy tắc là điều hiển nhiên để bảo vệ và rèn luyện cho trẻ. Nhưng với trẻ con, chúng đôi khi chỉ là những rào cản ngăn mình khám phá thế giới.

Cuốn sách Tiến vào đồng cỏ hoang (Into the Uncut Grass) của tác giả Trevor Noah đã chạm tới khoảng cách này giữa cha mẹ và con cái, bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng giàu ý nghĩa.

Câu chuyện xoay quanh một cậu bé hiếu kỳ, luôn khao khát tự do và không muốn bị gò bó trong “ngôi nhà đầy quy tắc” của mẹ. Đồng hành cùng cậu là chú gấu bông già Walter - người bạn trung thành, nhưng cũng là “tiếng nói lý trí” liên tục nhắc nhở và cảnh báo.

Một ngày, để thoát khỏi ngôi nhà đầy những quy tắc của mẹ, cậu bé đưa ra một quyết định là đi đến một nơi mình chưa từng đặt chân tới: tiến vào đồng cỏ hoang!

Trên hành trình ấy, họ gặp thần lùn giữ vườn, hai cô ốc sên đua chậm nhưng vui tính, và những đồng xu cũ biết kể chuyện. Mỗi nhân vật đều mang tới cho cậu bé một góc nhìn mới về sự khác biệt, về việc lắng nghe và thấu hiểu người khác, ngay cả khi không đồng ý với họ. Trên hành trình đó, cậu cũng học được cách vượt qua những khác biệt của nhau để tìm ra điều gì là quan trọng nhất trong các mối quan hệ.

Điều đặc biệt trong Tiến vào đồng cỏ hoang là cách Trevor Noah kết hợp yếu tố hài hước với những thông điệp sâu sắc, để cả trẻ em lẫn người lớn đều tìm thấy điều gì đó cho riêng mình. Trẻ sẽ say mê thế giới phiêu lưu đầy màu sắc, còn người lớn - nhất là các bậc phụ huynh sẽ nhận ra rằng những “bất đồng” với con đôi khi không xuất phát từ chuyện đúng sai, mà từ việc mỗi người đang nhìn thế giới bằng một lăng kính khác nhau.

Minh họa của Sabina Hahn góp phần tạo nên sức hút lớn cho cuốn sách. Những nét vẽ sinh động, rực rỡ khiến câu chuyện như được “truyền hình trực tiếp” ngay trước mắt người đọc. Trẻ có thể vừa nghe cha mẹ đọc, vừa quan sát từng chi tiết nhỏ trong tranh và tưởng tượng phần câu chuyện của riêng mình.

Là phụ huynh, khi đọc cùng con, tôi nhận ra đây không chỉ là một cuốn sách giải trí. Nó là cơ hội để cha mẹ và con cùng ngồi lại, trò chuyện về sự khác biệt, về lý do vì sao mỗi người lại suy nghĩ và hành động khác nhau. Cuốn sách nhắc tôi nhớ rằng, nếu chỉ muốn con bước vào thế giới của mình, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội bước vào thế giới của con, nơi trí tưởng tượng rộng mở và niềm vui đến từ những điều rất giản dị.

Tiến vào đồng cỏ hoang vì thế không chỉ là một chuyến phiêu lưu trên trang sách, mà còn là một lời mời. Lời mời cha mẹ hãy tạm gác lại những lo toan, bước xuống khỏi “vị trí quản lý” và thử trở thành bạn đồng hành trong những khám phá của con. Biết đâu, chính trong hành trình ấy, chúng ta cũng tìm lại được phần tuổi thơ mà mình đã bỏ quên giữa những bộn bề của cuộc sống.