Cha mẹ cần kiên nhẫn giúp con ăn nói rành rọt, lưu loát

Theo các chuyên gia, để chữa ngọng cho trẻ, cần phát hiện sớm, đồng hành đúng, kiên trì đủ.

Chiều 12/7, cuốn sách Phương pháp chữa ngọng triệt để, xuất bản bởi Nhà xuất bản Lao Động, ra mắt tại Hà Nội. Cuốn sách được viết bởi TS Nguyễn Thị Thanh Mai và ông Phạm Văn Luân. Sự kiện có sự tham gia của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng nói ngọng là một vấn đề phổ biến và chính nhà thơ cũng từng trải qua trong thời tuổi trẻ. Ông mong rằng cuốn sách sẽ tư vấn một số kinh nghiệm, phương pháp hữu ích cho cha mẹ và những người làm công việc chữa ngọng cho trẻ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Thụy An.

Theo các chuyên gia và tác giả, việc nói ngọng có thể tới từ nhiều nguyên nhân, ví dụ như bệnh lý, dị tật bẩm sinh, hội chứng hoặc dị tật thứ phát, hoặc ảnh hưởng từ môi trường. Một số cha mẹ cho rằng lỗi nói ngọng ở trẻ có thể tự hết, tuy nhiên các chuyên gia nhận định cần phát hiện sớm và trị liệu đúng cách, có hệ thống, càng lớn lỗi nói ngọng sẽ càng khó sửa.

Ông Phạm Văn Luân, tác giả cuốn sách Phương pháp chữa ngọng triệt để khẳng định để chữa ngọng, cần kết hợp “phát hiện sớm - đồng hành đúng - kiên trì đủ”. Nhiều gia đình phát hiện sớm nhưng lại không đồng hành đúng cách, hoặc không dành đủ thời gian, dẫn tới trẻ vẫn nói ngọng khi đã lớn.

TS Nguyễn Thị Thanh Mai và ông Phạm Văn Luân chia sẻ rằng cuốn sách có điểm nổi bật là hệ thống hóa được phương pháp chữa ngọng, theo các bước từ dễ đến khó, để trẻ bị ngọng có thể làm quen các bài tập dần dần.

TS Nguyễn Thị Thanh Mai (bên trái) tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Thụy An.

Cuốn sách gồm 4 chương, giải thích nguyên nhân nói ngọng, phương pháp nhận diện lỗi ngọng, công thức sửa ngọng và các bài tập đi kèm.

Tác giả, TS Nguyễn Thanh Mai là tiến sĩ ngành Văn hóa học, giảng viên Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, MC truyền hình nhiều năm. TS từng là tác giả 2 cuốn sách khác trị liệu âm ngữ, kỹ năng nói.

Tác giả Phạm Văn Luân chuyên ngành Quản lý Văn hóa, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, anh có 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu, thực hành trong lĩnh vực trị liệu âm ngữ.