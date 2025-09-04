Cha con nhà Ashley Young chính thức khoác áo chung 1 đội

Nhiều người hâm mộ đang vô cùng háo hức khi Ashley và Tyler Young chuẩn bị trở thành cặp cha con đầu tiên cùng ra sân trong lịch sử Championship.

Ashley Young thỏa ước nguyện được thi đấu cùng con trai.

Mùa trước, điều này suýt xảy ra tại FA Cup, khi Tyler cùng Peterborough đối đầu Everton - đội bóng lúc đó có Ashley trong đội hình. Nhưng HLV Darren Ferguson không tung Tyler vào sân, bỏ lỡ cơ hội để hai cha con trở thành cặp đối thủ đầu tiên trong 154 năm lịch sử giải đấu.

Giờ đây, họ có thể không chỉ đối đầu mà còn khoác chung một màu áo, sau khi Tyler, 19 tuổi, chính thức ký hợp đồng với đội U21 Ipswich Town sau giai đoạn thử việc thành công.

Trong khi đó, Ashley - cựu ngôi sao Manchester United và tuyển Anh - gia nhập Ipswich mùa hè này ở tuổi 40 với thời hạn 1 năm. Thương vụ chiêu mộ cả cha lẫn con đã tạo nên sự thích thú đặc biệt trong giới mộ điệu.

Một số cổ động viên bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội X, cho rằng đây là hình ảnh “cha nào con nấy”. Có người hy vọng hai cha con sẽ được trao cơ hội cùng ra sân, người khác thì nói rằng cuối cùng họ cũng có thể thi đấu với nhau ở cấp độ chuyên nghiệp.

Có ý kiến khẳng định họ rất mong được thấy Ashley và Tyler chung đội hình, và có người nhận xét việc cha và con cùng khoác áo một CLB là một câu chuyện vô cùng đẹp.

HLV Kieran McKenna nhận xét Ashley có sự nghiệp tuyệt vời và những thành tựu của anh tự nói lên tất cả. Theo ông, cựu tuyển thủ Anh luôn duy trì sự chuyên nghiệp và tính cạnh tranh ở mức rất cao, hiện tại vẫn chơi bóng ở đẳng cấp tốt.

McKenna tin rằng kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo của Ashley sẽ cực kỳ quý giá cho đội bóng mùa này, và nhấn mạnh rằng anh vẫn còn khao khát cống hiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ipswich sẽ trở lại thi đấu vào thứ Sáu tuần sau, khi tiếp đón Sheffield United tại Portman Road.