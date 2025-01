CEO Nvidia thành 'ngoại lệ' khi ông Trump nhậm chức

Theo SCMP, CEO Nvidia Jensen Huang sẽ không tham dự nghi lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới.

Theo một nguồn tin thân cận, Huang đang có chuyến thăm châu Á trong tuần này như thông lệ nhân dịp Tết Nguyên đán.

Ông Huang chưa từng tham dự bất kỳ buổi lễ nhắm chức nào của các đời tổng thống Mỹ trước đây.

Sự vắng mặt của Nvidia tại buổi lễ này khiến hãng trở thành ngoại lệ so với những gã khổng lồ công nghệ khác. Trước đó, CEO Apple Tim Cook, CEO Meta Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và CEO Tesla Elon Musk đều đã xác nhận sẽ tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Huang từng phát biểu rằng ông rất vui mừng nếu có cơ hội gặp Trump và "sẽ làm mọi thứ có thể để giúp chính quyền này thành công". Tuy nhiên, Huang cho biết bản thân vẫn chưa nhận được lời mời đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Huang cũng bày tỏ kỳ vọng rằng chính quyền Trump sẽ giảm bớt các quy định hành chính. "Tôi nghĩ đó là điều tốt. Ngành công nghệ cần di chuyển nhanh", CEO Nvidia cho biết.

Nvidia đang đối diện với hàng loạt quy định mới trước khi tổng thống Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ. Những quy định này bao gồm việc siết chặt quyền truy cập vào công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới của Nvidia nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận.

Gã khổng lồ chip AI sau đó đã phải lên tiếng, cho rằng các hạn chế của chính quyền ông Biden liên quan đến “việc phổ biến AI” (AI Diffusion) có thể làm chệch hướng “sự đổi mới và tăng trưởng kinh tế” trên thế giới, gây suy yếu những nỗ lực của chính quyền ông Trump trước đây nhằm tạo ra môi trường phát triển AI thành công.

“Dù được ngụy trang dưới vỏ bọc biện pháp ‘chống Trung Quốc’, những quy tắc này sẽ không góp phần tăng cường an ninh của Mỹ.

Các quy định sẽ kiểm soát công nghệ trên toàn thế giới, bao gồm công nghệ đã xuất hiện rộng rãi trên PC chơi game phổ thông và phần cứng tiêu dùng”, Ned Finkle, Phó chủ tịch phụ trách vấn đề chính phủ của Nvidia, cho biết.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).