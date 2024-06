CEO Mastercard: 'Dùng thẻ không số an toàn và bảo mật hơn'

Khi sử dụng kết hợp thẻ không số và điện thoại, khách hàng có thể dễ dàng kiểm soát các tính năng của thẻ như mở, đóng thẻ hoặc đặt hạn mức chi tiêu cho các khu vực cụ thể.

Bà Winnie Wong, Giám đốc quốc gia, Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard, cho biết dùng thẻ không số an toàn và bảo mật hơn. Ảnh: Quang Định/TTO.

Đây là thông tin được bà Winnie Wong, Giám đốc quốc gia, Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard, cho biết tại Hội thảo "Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt" nằm trong khuôn khổ chương trình "Ngày không tiền mặt 2024" do Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông (Ngân hàng Nhà nước), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty CP thanh toán quốc gia Napas, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức.

Xu hướng thẻ không số

Cụ thể, bà Winnie nhìn nhận thanh toán không tiền mặt đã phát triển rất mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều này kéo theo không ít rủi ro và sự cố an ninh mạng.

Với vai trò là tổ chức thanh toán, bà cho biết hướng xử lý mà Mastercard áp dụng đối với việc rò rỉ thông tin thẻ vật lý là truyền thông cho khách hàng giữ thẻ an toàn, riêng tư, không chia sẻ thông tin thẻ cho người khác.

Đồng thời, Mastercard cũng làm việc với bên cung cấp dịch vụ và áp dụng giải pháp thẻ không số. "Như vậy, thì dù là thẻ vật lý thì mức độ rủi ro cũng được giảm xuống", bà nhấn mạnh.

Theo bà, thẻ không số mang lại nhiều giá trị, khách hàng có thể sử dụng kết hợp thẻ không số và điện thoại, qua đó chủ động kiểm soát mở, đóng thẻ, đặt hạn mức chi tiêu cho trong nước và quốc tế...

"Đối với thẻ online chúng tôi sẽ mã hóa số thẻ. Giữa người dùng và bên cung cấp dịch vụ sẽ không chia sẻ về số chính thức của chiếc thẻ này mà chỉ chia sẻ token. Tất nhiên chúng tôi biết tội phạm sẽ ngày càng tinh vi hơn, do vậy chúng tôi sẽ liên tục cải tiến cách thức để đối phó với tội phạm vào bảo vệ người dùng", bà Winnie Wong nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Phúc Dương, Giám đốc khối công nghệ thông tin và ngân hàng điện tử HDBank, cho biết kể từ khi ngân hàng bắt đầu triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt trong đời sống của người dùng, đi cùng đó là công tác bảo đảm an toàn cho người dùng.

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, HDBank đang phối kết hợp với dịch vụ công ty trong nước, cùng các giải pháp công nghệ nước ngoài và đội ngũ nội bộ chuyên trách để tăng cường các giải pháp, đảm bảo an toàn cho người dùng và ngân hàng.

Bên cạnh đó, HDBank cũng tập trung phân tích, đánh giá và cải tiến liên tục công tác này nhằm bảo vệ khách hàng một cách tốt nhất.

An toàn thông tin là ưu tiên của NHNN

Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Robert Trần, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ an toàn thông tin EY Việt Nam, chia sẻ rằng khi làm việc tại một công ty ở Pháp, chất lượng bảo mật được kiểm soát rất nghiêm ngặt theo các chuẩn mực của Pháp và châu Âu.

Từ khi trở về Việt Nam vào năm 2016, ông nhận thấy việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao bảo mật ngân hàng là hướng đi rất tốt, với chuẩn mực ngân hàng cao hơn nhiều nước Đông Nam Á.

Thực tế, ông Lê Hoàng Chính Quang, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (NHNN) cho biết nhà điều hành đã xác định bảo đảm an ninh, an toàn thông tin là một trong những trụ cột chính trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng.

Trong những năm qua, NHNN đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin và hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin.

Ông Lê Hoàng Chính Quang, Phó cục trưởng Cục Công nghệ thông tin NHNN . Ảnh: Quang Định/TTO.

Riêng từ đầu năm đến nay, ông cho biết NHNN đã có 7 văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin quan trọng tại các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán.

"Về công nghệ, nếu trước đây chúng ta hay thực hiện theo cách truyền thống là phòng ngự bị động thì bây giờ sang chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho người dùng", ông nói thêm.

Chia sẻ cụ thể hơn, ông cho biết phía cơ quan chức năng đã chủ động kiểm tra, đánh giá và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu của các hệ thống thông tin, đồng thời giám sát và điều tra các dấu hiệu sự cố an toàn thông tin ngay từ khi mới bắt đầu để kịp thời xử lý từ sớm các cuộc tấn công mạng có thể xảy ra.

Dẫu vậy, ông nhận định các ngân hàng và doanh nghiệp cũng phải thiết lập các hệ thống dự phòng thảm họa, sao lưu dữ liệu, thực hiện chuyển đổi định kỳ giữa các trung tâm dữ liệu để bảo đảm sẵn sàng thay thế cho hệ thống chính, nếu có sự cố xảy ra.

"Cùng với đó, mọi doanh nghiệp phải xây dựng các kịch bản và diễn tập ứng cứu các sự cố an toàn thông tin", ông bổ sung.