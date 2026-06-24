'CEO 30 tuổi' và cách năng lực quản trị phá rào cản thâm niên

Không còn kiên nhẫn với lộ trình thăng tiến “sống lâu lên lão làng”, Gen Z đang khao khát bứt phá, khẳng định bản thân bằng năng lực thực chiến nhằm chinh phục sân chơi toàn cầu.

Danh sách “Forbes 30 Under 30 Asia 2026” vừa được công bố gây chú ý với sự xuất hiện của Bùi Đức Anh - đại diện Việt Nam. Ở tuổi 29, anh là Giám đốc Đầu tư tại Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) thuộc Kasikornbank - một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Thái Lan. Đức Anh trực tiếp dẫn dắt các danh mục, khoản đầu tư chiến lược vào trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng của tập đoàn này.

Xu hướng nhân sự Gen Z vươn lên dẫn dắt tổ chức không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà đang phản ánh một thực tế mới trên thị trường quản trị toàn cầu.

Thế hệ “tài không đợi tuổi”

Tại châu Âu, Majid Mohamed, ở tuổi 28, từ kỹ sư trẻ đã bứt phá trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất dẫn dắt mảng chiến lược AI tại Microsoft; hay Tobi Gbile, ở tuổi 27, đảm nhiệm vai trò quản lý các dự án hợp tác tại GAP - hãng thời trang Mỹ đứng sau chiến dịch GAP x Cult Gaia đình đám giúp vực dậy một thương hiệu lâu đời.

Họ đều đạt được những thành công lớn ở độ tuổi rất trẻ. Việc sớm sở hữu tư duy và kỹ năng điều hành thực tế giúp họ bứt phá rào cản thâm niên, tiến thẳng tới các vị trí lãnh đạo.

Theo báo cáo từ NielsenIQ, ngày càng nhiều người trẻ tìm cách rút ngắn lộ trình ở giai đoạn đầu sự nghiệp để sớm tiếp cận các vị trí cao hơn. Không chỉ mong ổn định nghề nghiệp, họ còn muốn có cơ hội thử sức ở những sân chơi lớn hơn tại các tập đoàn đa quốc gia.

Người trẻ ngày nay mong muốn sớm thăng tiến trong công việc, vượt qua rào cản tuổi tác.

Dữ liệu từ các khảo sát quốc tế cũng phản ánh mối liên hệ trực tiếp giữa kỳ vọng này và mức độ gắn bó của nhân sự với tổ chức. Theo khảo sát của Deloitte, 29% Gen Z và 23% Millennials sẵn sàng rời bỏ công việc vì không nhìn thấy lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng, vượt qua cả áp lực về mức lương.

Thực tế này cho thấy một bước chuyển dịch lớn trong tư duy của thế hệ lao động mới. Họ khao khát một lộ trình thăng tiến được đo lường bằng năng lực, thay vì phụ thuộc vào tiến trình tuần tự của thâm niên.

“Công thức” phá vỡ giới hạn thâm niên

Để vượt qua rào cản kinh nghiệm, nhân sự trẻ thường lựa chọn đầu tư vào các chương trình đào tạo quản trị chuẩn quốc tế như một cách tiếp cận sớm hơn với tư duy lãnh đạo, năng lực điều hành và những chuẩn mực đang được áp dụng trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Tại Việt Nam, một trong những chương trình đào tạo theo xu hướng này là Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh Quốc tế (MIBM) tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Chương trình được triển khai hợp tác cùng Đại học Manchester Metropolitan (Anh Quốc) - đơn vị sở hữu trường kinh doanh đạt danh hiệu Triple Crown - chứng nhận kiểm định quốc tế chỉ 1% trường kinh doanh thế giới nhận được.

Được thiết kế với lộ trình tối ưu chỉ trong 12 tháng, chương trình là giải pháp tăng tốc sự nghiệp dành riêng cho những nhân sự trẻ muốn rút ngắn thời gian thăng tiến. Chỉ sau một năm, học viên sẽ sở hữu lợi thế song bằng vượt trội: Nhận đồng thời bằng Thạc sĩ Khoa học (MSc) từ Đại học Manchester Metropolitan và bằng Thạc sĩ Kinh doanh từ BUV. Tấm bằng từ Đại học Manchester Metropolitan mang chứng nhận kiểm định Triple Crown tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho học viên khi nộp hồ sơ gia nhập doanh nghiệp đa quốc gia trên toàn cầu. Cùng với đó, bằng cấp từ BUV - ngôi trường có chương trình MBA xếp hạng 43 châu Á theo QS 2026 - hứa hẹn là bảo chứng cho chất lượng đào tạo sau đại học.

Học viên MIBM sẽ được thừa hưởng một hệ sinh thái học thuật chuẩn mực, được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên 100% sở hữu bằng cấp quốc tế. Học viên cũng có cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia, lãnh đạo từ mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp đối tác, gồm nhiều tập đoàn đa quốc gia và các công ty thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Cơ hội giao lưu, gặp gỡ chuyên gia giúp người trẻ sớm tiếp cận tư duy lãnh đạo và năng lực điều hành chuẩn mực.

Sức hút của chương trình còn đến từ cộng đồng cựu học viên có tầm ảnh hưởng. Theo đánh giá của QS, các tiêu chí về khả năng lập nghiệp và thành tựu của cựu học viên BUV đạt kết quả tương đương cựu sinh viên từ các ngôi trường danh tiếng thuộc nhóm Russell Group (Anh Quốc) như Đại học Sheffield hay Đại học Liverpool.

“Quá trình học thạc sĩ tại BUV thật sự là một thử thách, giúp tôi không chỉ thay đổi về ‘lượng’ - được thăng tiến lên vai trò giám đốc, mà còn đổi mới về ‘chất’ trong tư duy và cách nhìn nhận các vấn đề quản trị” chị Chu Thị Linh Chi, Giám đốc Tư vấn Rủi ro tại KPMG Việt Nam, cựu học viên MBA tại BUV, chia sẻ.

Giá trị của MIBM còn đến từ cơ hội tiếp cận các dự án của doanh nghiệp để giải quyết những bài toán kinh doanh đang diễn ra. Với phương pháp này, học viên sẽ thay đổi từ vai trò người thực thi để tiếp cận góc nhìn của người ra quyết định, rèn luyện năng lực xây dựng chiến lược và chịu trách nhiệm với kết quả - bộ kỹ năng cốt lõi của các vị trí quản lý cấp cao.

Chương trình cũng lồng ghép các chuyến học tập tại nước ngoài để học viên quan sát trực tiếp cách doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới vào vận hành, từ đó nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường kinh doanh số.

Với sự kết hợp giữa học thuật và thực tiễn, chương trình MIBM tại BUV mở ra không gian trải nghiệm toàn diện, được kỳ vọng là “chiếc cầu vượt” để nhân sự trẻ tiếp cận những tư duy, kỹ năng vốn cần nhiều năm tự tích lũy trên thị trường.