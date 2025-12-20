Central đồng loạt khởi công 2 dự án trọng điểm

234 công trình, dự án trọng điểm trên phạm vi cả nước được đồng loạt khởi công và khánh thành, với tổng vốn đầu tư lên đến 3,4 triệu tỷ đồng.

Lễ phát động được tổ chức tại 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, thể hiện khí thế thi đua sôi nổi trong giai đoạn đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới.

Hòa chung không khí đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Central vinh dự và tự hào cùng chính quyền địa phương và các thành viên Liên danh nhà đầu tư đồng loạt tổ chức lễ khởi công 2 dự án trọng điểm, khẳng định vai trò, năng lực và trách nhiệm của doanh nghiệp trong tiến trình phát triển hạ tầng, đô thị và an sinh xã hội của đất nước.

Dự án Cầu Đình Khao (tỉnh Vĩnh Long)

Cầu Đình Khao là công trình giao thông cấp I, vượt sông Cổ Chiên, kết nối tỉnh Vĩnh Long với khu vực lân cận Đồng bằng sông Cửu Long. Central tham gia dự án với vai trò Liên danh nhà đầu tư và thi công theo mô hình PPP. Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Hạ Tầng Việt Nam (Hạ Tầng 620), Công ty Cổ phần Xây dựng Central, Công ty TNHH Tuấn Hiền, Công ty CPXD Hạ tầng Bắc Trung Nam.

Dự án Cầu Đình Khao có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng , chiều dài toàn tuyến 4,3 km với 4 làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/h. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế bến phà cũ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Central, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo đơn vị trong Liên danh nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công Dự án Cầu Đình Khao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: “Cầu Đình Khao là công trình giao thông cấp I, nhóm A, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), mang ý nghĩa chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án khi hoàn thành sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và cam kết của Liên danh nhà đầu tư trong tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân. Dự án Cầu Đình Khao sẽ sớm hoàn thành, trở thành công trình tiêu biểu, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư, ông Trần Quang Tuấn, Chủ tịch Công ty Central, phát biểu: “Dự án Cầu Đình Khao do Liên danh nhà đầu tư triển khai không dừng ở hoạt động đầu tư và thi công, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành lâu dài và cam kết trong đóng góp cho sự phát triển hạ tầng bền vững của tỉnh Vĩnh Long nói riêng, toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định trách nhiệm xã hội của Liên danh nhà đầu tư đối với tiến trình phát triển đất nước.

Liên danh nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực về nhân sự, tài chính, thiết bị và công nghệ; tổ chức thi công khoa học, đồng bộ; coi trọng công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và người dân khu vực dự án, nhằm bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao và phát huy hiệu quả lâu dài”.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư phát triển tại buổi lễ.

Dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (Hà Nội)

Dự án có tên thương mại là Tiên Dương Park City, do Công ty Cổ phần Đầu tư Vihoce Tiên Dương đầu tư với tổng số vốn 10.000 tỷ đồng . Dự án có quy mô 45 ha đất với 80% là nhà ở xã hội và 20% là nhà ở thương mại, bao gồm 18 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 9-18 tầng; 3 tòa chung cư thương mại cao 18 tầng; 99 căn nhà ở liền kề thương mại; 2 khối thương mại - dịch vụ và 1 trung tâm thương mại; hệ thống công viên cây xanh, quảng trường, trường học, khu thể thao và tiện ích công cộng.

Dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, hướng đến phát triển bền vững và nhân văn. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hơn 3.500 căn hộ, trong đó 3.103 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho khoảng 12.500 người dân, đặc biệt là người lao động, gia đình trẻ và người được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 mang ý nghĩa đặc biệt. Thông qua mô hình liên danh nhà đầu tư, Central không chỉ đảm nhiệm vai trò tổng thầu thiết kế và thi công, mà còn trực tiếp tham gia góp vốn đầu tư, đồng hành đối tác lớn, uy tín là Viglacera và Hoàng Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc và khẩn trương của Liên danh nhà đầu tư trong triển khai dự án, khẳng định Dự án Tiên Dương Park City mang ý nghĩa kinh tế, có giá trị xã hội sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội theo chiến lược Chính phủ.

Ông Trần Đăng Khoa, Giám đốc Điều hành Công ty Central, cùng đại diện lãnh đạo các cấp, cơ quan chức năng và đơn vị trong Liên danh nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công.

Đại diện Central thay mặt nhóm Liên danh nhà đầu tư chia sẻ: “Chúng tôi xin bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền TP Hà Nội và địa phương vì đã tạo điều kiện, chỉ đạo và hỗ trợ dự án. Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ, tôn trọng và đề cao tinh thần hợp tác, phát huy thế mạnh của từng bên trong liên danh, cùng hướng đến mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả xã hội”.

Giám đốc Điều hành Central đại diện trả lời cơ quan báo chí.

Quyết định tham gia đầu tư dự án của Central được đưa ra từ quan sát thực tế về nhu cầu nhà ở của phần lớn người dân Việt Nam hiện nay, tập trung vào phân khúc mức giá phù hợp, đáp ứng đúng khả năng chi trả của số đông, hướng đến giá trị thiết thực và lâu dài.

Đại diện lãnh đạo và các cấp quản lý liên danh nhà đầu tư Vihoce chụp hình kỷ niệm tại buổi lễ.

Cùng thời điểm, ban giám đốc Central tham gia lễ khởi công Dự án Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (TP.HCM). Tại dự án này, Central là đơn vị đảm nhận hạng mục thi công trọng yếu, bao gồm sản xuất, lao lắp dầm và thi công cọc - móng - trụ cho phân đoạn chính của tuyến. Việc tham gia dự án là minh chứng cho năng lực thi công hạ tầng quy mô lớn và kinh nghiệm thực chiến của Central trong lĩnh vực giao thông hiện đại.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Việc Central phối hợp chính quyền địa phương và thành viên liên danh đồng loạt khởi công các dự án đúng vào thời điểm cả nước tổ chức lễ khởi công - khánh thành 234 công trình trọng điểm mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tinh thần đồng hành chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, cũng như trách nhiệm doanh nghiệp trong giai đoạn đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới.

Không chỉ là hoạt động đầu tư và thi công, dự án do Central triển khai còn thể hiện cam kết lâu dài trong kiến tạo hạ tầng bền vững, thúc đẩy liên kết vùng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.