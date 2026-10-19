Celesta Gold nhận giải về chất lượng sống tại Vietnam Property Awards

Ngày 16/10, Celesta Gold được vinh danh với giải thưởng “Best Well-being Condo Development” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Thành tích này ghi nhận những nỗ lực của dự án do Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam hợp tác phát triển nhằm kiến tạo một chuẩn sống toàn diện - nơi sức khỏe thể chất, tinh thần, sự kết nối cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, đồng thời hướng đến những giá trị phát triển bền vững.

Đại diện Keppel, Phú Long, Nomura Vietnam nhận giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Tọa lạc trong khu đô thị Celesta, Celesta Gold có quy mô 1,28 ha, gồm 2 tòa tháp với 420 căn hộ cao cấp ven sông và hơn 4.500 m2 không gian thương mại gồm siêu thị, shophouse. Dự án được quy hoạch bài bản với hơn 59 tiện ích được phân bổ trên 4 tầng, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động, thư giãn, giải trí và kết nối của cư dân trọn ngày.

Phối cảnh tổng thể dự án Celesta Gold. Ảnh phối cảnh.

Điểm nổi bật của Celesta Gold nằm ở hệ tiện ích được phát triển nhằm nâng cao chất lượng sống toàn diện cho cư dân. Từ hồ bơi điện phân muối, hồ jacuzzi, đường chạy bộ ven sông, phòng gym, phòng pilates đến các không gian dành cho trẻ em như vịnh khám phá Andes nhí, mọi trải nghiệm đều được chăm chút để khuyến khích lối sống năng động, nâng cao sức khỏe thể chất, nuôi dưỡng sự cân bằng trong đời sống thường nhật.

Bên cạnh các tiện ích chăm sóc sức khỏe, đại sảnh thông tầng và sảnh đặc quyền tại dự án mang đến không gian sang trọng để gia chủ gặp gỡ, giao lưu, dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Đặc biệt, trong 2 năm đầu vận hành, các lớp học yoga, gym, bơi cùng huấn luyện viên chuyên nghiệp sẽ được chủ đầu tư cung cấp, góp phần khuyến khích lối sống tích cực và tăng cường kết nối xã hội. Qua đây, “well-being” không chỉ được thể hiện qua hệ tiện ích hiện hữu, mà còn bởi những trải nghiệm và hoạt động có thể tích hợp vào đời sống hàng ngày.

Hệ tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Ảnh phối cảnh.

Song hành cùng định hướng nâng cao chất lượng sống là cam kết phát triển bền vững. Celesta Gold ứng dụng nhiều giải pháp hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, ưu tiên vật liệu thân thiện môi trường, tăng cường mảng xanh có khả năng cải thiện chất lượng không khí, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên. Mỗi căn hộ cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng để cân bằng giữa công năng, sự riêng tư và cảm giác thoải mái, hướng đến một môi trường sống chất lượng, lâu dài cho cư dân.

Giải thưởng “Best Wellbeing Condo Development” là sự ghi nhận cho tầm nhìn phát triển tại Celesta Gold: Kiến tạo một không gian sống nơi con người có thể tận hưởng sự khỏe mạnh về thể chất, cân bằng trong tinh thần và gắn kết trong cộng đồng. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng phát triển bất động sản hiện đại, khi giá trị của một ngôi nhà không chỉ nằm ở nơi để ở, mà còn trong khả năng nâng tầm chất lượng sống mỗi ngày.

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