Celadon City - khu đô thị tích hợp năng động và bền vững

Hành trình 15 năm Celadon City mang tới cho người dân phía tây TP.HCM khu đô thị tích hợp với không gian sống trong lành, tiện nghi và những trải nghiệm đặc biệt.

Đủ đầy, thuận tiện, năng động, hiện đại nhưng vẫn gắn liền với dòng chảy thiên nhiên nguyên bản, tất cả tạo nên một khu đô thị tích hợp Celadon City sôi động giao hòa trong không gian sinh thái được quy hoạch chỉn chu và bền vững.

Mọi thứ bạn cần đều ở ngay “ngưỡng cửa”

Việc quy hoạch các khu vực trong Celadon City một cách có chủ đích đã tạo cho khu đô thị sự vận hành hiệu quả và cá tính độc đáo. Từ việc bố trí, sắp xếp các con đường nội khu dẫn về khu vực trung tâm, các khu phố với hàng cây rợp bóng mát cho đến các cụm công viên, các clubhouse... đều hướng tới thúc đẩy sự kết nối, giao lưu của cộng đồng cư dân thông qua các không gian chung.

Điều này được thể hiện rõ trong quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược, bài bản và tỉ mỉ. Celadon City được quy hoạch như một thành phố sôi động với khả năng kết nối tốt, trung tâm khu đô thị nhộn nhịp, tiện ích hiện đại gắn liền các tính năng bền vững, đảm bảo tối đa hóa sự hài hoà giữa bảo tồn các giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Trên tổng diện tích 82,5 ha, chủ đầu tư dành 16 ha để xây dựng công viên trung tâm và cảnh quan xanh. Công viên tại Celadon City cũng được quy hoạch khoa học, chỉn chu, chia thành 4 khu vực sinh thái chính (rừng ven hồ, thảm xanh công viên, thảm xanh ven hồ và khu vực suối nước) với chức năng riêng biệt nhằm duy trì và phát triển đa dạng sinh học.

Từ kiến trúc cảnh quan cho đến cơ sở hạ tầng, tiện ích đều mang đến sự tiện nghi và khuyến khích cuộc sống cộng đồng trong khu đô thị. Tại đây, cư dân được đáp ứng tối đa nhu cầu về học tập, mua sắm, vui chơi giải trí, khám chữa bệnh, thể dục thể thao, thậm chí là nghỉ dưỡng với hơn 100 tiện ích mà không cần phải bước chân ra khỏi khu đô thị.

Ở Celadon City, tất cả nhu cầu của các cư dân thuộc nhiều lứa tuổi được đáp ứng bởi mọi thứ đều ở ngay “ngưỡng cửa”.

Chị Ánh Hồng, một cư dân mới gia nhập Diamond Centery (Celadon City) chia sẻ: “Tôi hài lòng bởi tại đây, con trẻ được đa dạng lựa chọn học tập với hệ thống giáo dục các cấp đạt chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì mỗi sáng cha mẹ phải vội vàng đưa con đến trường thì ở đây, các con hoàn toàn có thể an tâm tự đi bộ hay đi xe đạp đến trường ngay trong nội khu thoáng đãng và mát mẻ”.

“Ngoài ra, thăm khám sức khoẻ định kỳ đã có phòng khám đa khoa quốc tế CarePlus trong lòng khu đô thị, mua sắm mọi thứ đã có AEON Mall Tân Phú gần bên, rèn luyện sức khoẻ đã có Celadon Sport & Resort Club - khu phức hợp thể dục thể thao nội khu lớn nhất toàn thành phố”, chị cho biết thêm.

“Tiểu vùng sinh thái” nổi bật về mức độ đa dạng sinh học

Tất cả tiện ích hiện đại tại Celadon City đều được tích hợp trong một không gian sinh thái giao hòa cùng thiên nhiên. Toàn khu đô thị là một quần thể sinh thái đa dạng, nơi con người và thiên nhiên, các loài động, thực vật sống hoà hợp và phát triển bền vững. Mỗi ngày trôi qua với những thanh âm rộn ràng sức sống của hơn 6.600 gia đình gắn kết trong ngôi nhà chung hơn 80 loài động vật và hơn 7.000 cá thể thực vật.

Như một bản hòa ca, Celadon City nuôi dưỡng không gian sống đa dạng sinh học, nơi thiên nhiên được lắng nghe, bảo tồn và phát triển hài hòa cùng con người. Nơi đây có mật độ cây xanh lên đến 18 m2/người (mức khuyến nghị từ WHO là 9 m2/người), được đánh giá là tốt cho sức khỏe với nền nhiệt độ trung bình luôn thấp hơn 2-3 độ C so với các khu vực lân cận.

Trên tổng diện tích 82,5 ha của toàn khu đô thị, riêng công viên trung tâm đã chiếm gần 20%, chưa bao gồm diện tích mặt nước được kiến tạo bởi 3 hồ điều hoà, cùng hệ thống dòng chảy có tác dụng thu hoạch nước mưa, đảm bảo đa dạng sinh thái cho toàn khu.

Cư dân Celadon City tận hưởng cuộc sống giữa không gian thiên nhiên sinh thái giao hòa nhịp sống hiện đại.

Ngoài việc được tận hưởng hệ tiện ích “all in one” của toàn khu đô thị, mỗi ngày sinh sống tại Diamond Centery sẽ là những kỳ nghỉ bất tận giữa không gian nghỉ dưỡng resort 5 sao cùng các tiện ích như phòng giả lập golf, chef choice kitchen, cigar lounge… Những dịch vụ vốn được coi là thượng lưu và hiện diện tại một số ít khu vực dân cư nhất định nay được thiết kế và vận hành dành riêng cho dòng căn hộ nghỉ dưỡng đẹp nhất tại khu đô thị xanh Celadon City với mức giá hợp lý.

Không gian nghỉ dưỡng nâng tầm phong cách sống township tại Diamond Centery.