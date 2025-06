CĐV chỉ trích Inter Miami quá phụ thuộc Messi

Trong hiệp một, Porto tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Aghehowa, người mở tỷ số trận đấu trên chấm phạt đền, suýt có cú đúp nếu cú dứt điểm không bị thủ môn Oscar Ustari từ chối.

Trong khi đó, dù không thể ghi bàn trong 45 phút đầu tiên, Messi vẫn là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Inter Miami. Leo luôn cố gắng tạo ra những cơ hội cho đồng đội.

Chứng kiến diễn biến trên sân, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc vào Messi của Inter Miami. Một người viết: "Tôi cảm thấy tiếc cho Messi, thật sự." Một người khác nhận định: "Inter Miami phụ thuộc quá nhiều vào Messi. Họ muốn anh ấy vừa tạo cơ hội, dẫn bóng, điều khiển đội hình, rồi còn ghi bàn nữa?".

Tài khoản khác viết: "Vai trò của HLV và các cầu thủ khác là gì? Luis Suarez đang làm gì trên sân vậy?". CĐV khác cho biết: "Tôi không còn nhận ra Suarez, anh ấy thật chậm chạp".

Bước sang hiệp hai, Inter Miami có sự chuyển mình mạnh mẽ. Tiền vệ Telasco Segovia ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 49, mang lại hy vọng cho đội nhà. Đến phút 54, Messi có khoảnh khắc xuất thần khi thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 22 m, đưa bóng vào góc cao khung thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sofascore chấm Messi 8,3 điểm, cao nhất trên sân ở trận vừa qua. Anh tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, 2 lần qua người thành công, chuyền chính xác 77% và 6 lần thắng tranh chấp. Tuy nhiên, M10 cũng để mất bóng đến 17 lần.

Messi chạm mốc 50 bàn thắng trong màu áo CLB MLS chỉ sau 61 lần ra sân. Kể từ khi gia nhập vào năm 2023, không cầu thủ Inter Miami nào ghi bàn và kiến tạo tốt hơn Messi.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.