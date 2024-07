CĐV Chelsea bênh vực Enzo

Trên X (Twitter), một số tài khoản được cho là của CĐV Chelsea đăng tải video Enzo chơi đùa cùng một cậu bé người da đen trên sân tập. Enzo hiện rõ vẻ mặt vui tươi và nụ cười thân thiện khi chơi cùng cậu bé.

Ở cuối đoạn clip, Enzo ôm cậu bé một cách đầy thân thiện. Với những hình ảnh này, nhiều CĐV “The Blues" cho rằng cầu thủ người Argentina không có ý phân biệt màu da.

“Nếu cậu ấy phân biệt chủng tộc thật, liệu họ có thể chơi đùa vui vẻ đến vậy không?”, một tài khoản bình luận. “Anh ấy làm điều không nên, nhưng đó là phút bốc đồng của tuổi trẻ”, một người khác nhận định.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối hành động của cầu thủ 23 tuổi. “Bạn hành động sai, và bạn không thể biện minh cho việc đó", một người nhắc nhở. Một ý kiến khác cho rằng: “Kể cả vậy, Enzo không hề thể hiện sự tôn trọng với những người đồng nghiệp, đó là điều đáng trách”.

Một số CĐV khác của tuyển Pháp yêu cầu FIFA sớm vào cuộc để có lệnh trừng phạt với Enzo. Đồng thời, họ dự đoán tương lai bất trắc sẽ đến với cựu cầu thủ Benfica, khi Enzo quay trở lại Chelsea.

Một số đồng đội huỷ theo dõi trang cá nhân của anh như Axel Disasi, Malo Gusto, Wesley Fofana. Riêng Fofana còn công khai chỉ trích: “Năm 2024: bóng đá không hề ngăn chặn phân biệt chủng tộc".

Rắc rối đến với Enzo trong chuyến xe buýt di chuyển ra sân bay trở về Argentina của anh và đồng đội sau chức vô địch Copa America 2024. Họ, trong khi đang livestream, đồng thanh hát một ca khúc nhạc chế với câu từ nhắm vào các cầu thủ tuyển Pháp.

“Bọn nó chơi cho tuyển Pháp nhưng đến từ Angola. Mẹ nó là người Nigeria, bố thì đến từ Cameroon. Thế mà hộ chiếu vẫn là người Pháp", những câu hát được phát trực tiếp trên mạng xã hội và lập tức gây rắc rối cho Enzo.

Tiền vệ của Chelsea lên tiếng xin lỗi vào sáng 17/7 (giờ Hà Nội), nhưng làn sóng công kích anh vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

