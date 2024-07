Vụ chuyển nhượng Kylian Mbappe sang Real Madrid hoàn tất và chân sút người Pháp đã có màn ra mắt tại sân Santiago Bernabeu. Bây giờ, HLV Carlo Ancelotti sẽ đối mặt bài toán cần giải là lắp ghép thêm một viên kim cương vào đội hình vừa vô địch La Liga và Champions League.

Thực ra, Ancelotti được thông báo về sự xuất hiện của Mbappe từ hồi tháng 2, nhưng phải đến khi mọi chuyện chính thức hoàn tất, "Don Carlo" mới thực sự đối mặt với bài toán khó.

Sơ đồ hàng công ưa thích của Ancelotti trong mùa giải trước chỉ có chỗ cho Vinicius và Rodrygo ở 2 cánh mà không có trung phong. Đôi khi Joselu được tung vào sân trong những lúc cần biến tấu, còn Jude Bellingham là một tiền vệ. Sự có mặt của Mbappe đòi hỏi Real Madrid phải có thay đổi về cả chiến thuật lẫn nhân sự.

Vậy tương lai của các cầu thủ tấn công ở Madrid sẽ ra sao? Và Ancelotti có thể cân bằng lại công thức chiến thắng của mình như thế nào?

Từ tiền vệ "box to box" tại Dortmund, Bellingham được giao vai trò tấn công nhiều hơn ở Bernabeu và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc khi ghi 23 bàn thắng trên mọi đấu trường (chỉ kém 1 bàn so với tay săn bàn số 1, Vinicius Junior).

Bellingham thoải mái ở vị trí số 10, nơi có quyền tự do di chuyển tự do, có thể dâng cao hơn khi phát hiện cơ hội ghi bàn. Dưới thời Ancelotti, Bellingham cũng được phép thực hiện kiểu di chuyển giữa các tiền đạo trong hệ thống 4-4-2 tùy biến của họ.

Với chiến thuật đó, Real Madrid có một tiền vệ "box to box" khi đội không cầm bóng và có một số 10 khi họ kiểm soát bóng. Nếu Ancelotti tiếp tục như vậy, Mbappé sẽ thay Rodrygo đá cặp với Vinicius Jr ở hàng công, trong khi vai trò của Bellingham khó có thể thay đổi quá nhiều.

Nhưng nếu và khi Ancelotti tung vào sân Mbappe, Vinicius Jr và Rodrygo, các chuyên gia cho rằng Bellingham phải quay trở lại vai trò cũ ở Dortmund, gần với tiền vệ trung tâm hơn. Điều đó có thể khiến số 5 mất đi một phần “sự tự do” đã giúp anh chơi nổi bật mùa trước. Khả năng này rất cao khi Ancelotti cảm thấy phải tăng cường nhiệm vụ phòng ngự, đồng thời rất cần khả năng phân phối bóng của Bellingham từ giữa sân sau khi người chia bài Toni Kroos đã giải nghệ.

Vinicius Jr vừa trải qua mùa giải thành công nhất tại Real Madrid khi ghi 24 bàn sau 39 trận. Nhìn thoáng qua, Vinicius có vẻ chịu ảnh hưởng nhất khi Mbappe gia nhập Real vì hai người cùng đá vị trí tấn công cánh trái.

Tuy nhiên, Vinicius Jr về sau được bố trí đá vào trung tâm nhiều hơn và đạt được hiệu quả lớn. Từ cuối mùa trước, Ancelotti làm công tác tư tưởng khi thuyết phục Vinicius di chuyển vào giữa và cầu thủ người Brazil này thừa nhận khi mùa giải khép lại: “Lúc đầu, tôi không bị thuyết phục cho lắm nhưng bây giờ tôi rất vui khi được chơi ở đó. Ông ấy luôn nói với tôi rằng tôi sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn, tôi ban đầu không tin ông ấy nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp”.

Ancelotti cũng còn nói nửa đùa nửa thật trên đài La Sexta: “Lúc này, việc cậu ấy trở lại chơi ở cánh trái gặp khó khăn hơn một chút”.

Không có quá nhiều lo lắng về số phút thi đấu của Vinicius Jr ở mùa giải tới. Như chúng ta đã thấy, nếu sơ đồ 4-4-2 tùy biến tiếp tục được áp dụng, Vinicius và Mbappé có thể cùng nhau sát cánh trên hàng công, còn Rodrygo phải ngồi dự bị.

Nếu Ancelotti thiên về 3 tiền đạo, Vinicius Jr có thể chơi ở cánh trái hoặc trung phong. Số 7 rất hiếm khi xuất hiện bên cánh phải và không xuất hiện ở vị trí này kể từ năm 2021. Mbappe cũng có thể đá trung phong rất tốt nên Vinicius chưa chắc mất vị trí bên cánh trái.

Rodrygo là người linh hoạt nhất trong số các tiền đạo của Ancelotti, có thể chơi ở cả hai cánh và trung tâm, nhưng số 11 lại thất thế nhất nếu thuyền trưởng người Italy chỉ cần hai cầu thủ tấn công.

Rodrygo kết thúc mùa giải trước với 17 bàn thắng sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường và là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba cho Madrid. Điểm nổi bật của anh là vòng bán kết Champions League với Manchester City. Ở cả hai lượt, Rodrygo đều chơi lệch trái, ghi hai bàn thắng và chính anh chứ không phải Vinicius mới là người xới tung hàng thủ của Guardiola.

Nhưng ngay cả trước khi sự xuất hiện của Mpbapp được xác nhận, tương lai của Rodrygo tại Madrid trở thành tâm điểm chú ý. Trong cuộc phỏng vấn cuối mùa trước, Rodrygo úp mở nói rằng anh sẵn sàng ra đi nếu cảm thấy không còn được tin tưởng.

Rodrygo bị coi là cầu thủ chịu hậu quả lớn nhất trong việc Real ký hợp đồng với Mbappe. Ngồi dự bị sẽ là một điều không dễ chấp nhận đối với một cầu thủ thường xuyên đá chính ở Madrid. Mùa trước, số 11 chơi 3.706 phút - chỉ kém Federico Valverde và Antonio Rudiger.

Nhưng dù ra sân thường xuyên, ghi bàn nhiều thứ 3 trong đội và ăn điểm lớn khi đối đầu với Man City, mùa qua đối với Rodrygo lại không thành công về mặt chuyên môn. Số 11 vì sự đa năng của mình bị buộc chơi ở một vài vị trí khác nhau và gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Rodrygo thẳng thắn nói về những vấn đề của bản thân khi phải đá ở vị trí số 9 trong sơ đồ 4-4-2 tùy biến của Ancelotti.

Tuy nhiên, để ra sân thường xuyên mùa tới, khi có mặt Mbappe thì có thể Rodrygo sẽ phải chơi ở vị trí số 9 nhiều hơn, nhất là khi CLB đồng ý chia tay Joselu. Tuy nhiên, nếu Ancelotti chọn chơi với 3 tiền đạo, Rodrygo sẽ tiếp tục đá bên cánh phải.

Và Rodrygo cũng cần ý thức rằng anh sẽ không chỉ phải cạnh tranh với Mbappe hay Vinicius mà Real Madrid mùa tới còn có thần đồng Endrick trong khi Brahim Diaz và Arda Guler ngày càng trưởng thành.

