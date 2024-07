CĐV ca ngợi Guler có 'tinh thần Real Madrid'

Phút 59, Guler tiến đến góc sân thực hiện quả phạt góc nhưng bị các CĐV Áo liên tục ném những cốc vào người. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2005 vẫn bình tĩnh thực hiện đường kiến tạo giúp Merih Demiral đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Ngay lập tức, Guler liền quay về phía khán đài của CĐV Áo và chỉ ngón tay vào đầu mình. Thái độ bình tĩnh và lạnh lùng đáng kinh ngạc giúp Guler nhận được nhiều lời ca ngợi từ CĐV đội nhà.

Nhiều người cho rằng phản ứng của Guler là học hỏi được từ các đàn anh tại Real Madrid, đội bóng luôn giàu tính cạnh tranh và áp lực. Điều này giúp Guler rèn giũa phong thái tự tin và lạnh lùng dù chỉ mới 19 tuổi.

“Anh ấy đã có tinh thần Real Madrid rồi”, một người hâm mộ viết. Một tài khoản khác chia sẻ: “Cầu thủ Madrid luôn có thái độ khác biệt”. Ngoài ra, nhiều người khác còn nhận xét màn ăn mừng của Guler “lạnh như băng”.

Số 8 của Thổ Nhĩ Kỳ đã có một trận đấu hay trước tuyển Áo. Trong 78 phút góp mặt trên sân, anh có 7 lần tranh chấp thành công, thực hiện 2 pha đánh chặn, 2 lần qua người, tạo 2 cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Màn trình diễn chói sáng này được chấm 7.7 điểm, theo Whoscored.

Chiến thắng bất ngờ trước tuyển Áo trên sân Red Bull Arena giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu lọt vào tứ kết EURO sau 16 năm. Tại tứ kết, Guler và các đồng đội sẽ chạm trán với tuyển Hà Lan lúc 2h ngày 7/7.

