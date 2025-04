CĐV Aston Villa nổi giận với Emiliano Martinez

Tình huống xảy ra ở phút thứ 7 trên sân Etihad, Omar Marmoush xâm nhập khu vực cấm từ cánh trái, vượt mặt Matty Cash và trả bóng thuận lợi cho Bernardo Silva. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có một cú dứt điểm thẳng vào vị trí đứng của Martinez. Thay vì đẩy bóng ra ngoài, Martinez lại để bóng chui qua tay và lăn vào lưới, khiến Aston Villa nhận bàn thua sớm.

CĐV Aston Villa tỏ ra tức giận trên mạng xã hội. Một tài khoản trên X viết: "Emi Martinez đang làm trò hề à, thật sự hết nói nổi, tuần nào cũng như tuần nào với những sai lầm này!".

CĐV khác cho rằng: "Emi Martinez để thua quá nhiều bàn ngớ ngẩn, vậy mà cậu ấy vẫn được gọi là thủ môn hay nhất thế giới. Martinez thậm chí không nằm trong top 5, chỉ giỏi cứu phạt đền trong Copa America, màn trình diễn chỉ ở mức trung bình".

Một người hâm mộ khác nhấn mạnh: "Chắc chắn không phải lần đầu tiên trong mùa giải này, Emi Martinez để thua bàn dễ như vậy".

Trong cả trận trước Man City, Martinez có 4 pha cứu thua. Ở phút 90+4, thủ thành này tiếp tục vào lưới nhặt bóng sau pha lập công của Matheus Nunes, khiến Aston Villa thua tức tưởi. Người ghi bàn duy nhất cho đội khách trong trận này là Marcus Rashford.

Hôm 16/4, Martinez cũng phạm sai lầm ở thất bại của Aston Villa trước PSG trong trận tứ kết lượt về Champions League. Từ đường căng ngang của Bradley Barcola, Martinez đẩy bóng thẳng vào chân Achraf Hakimi đang băng xuống. Hậu vệ người Morocco dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu.

Thất bại này khiến Aston Villa giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7, kém nhóm dự Champions League 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

