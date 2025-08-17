Cây phượng bật gốc đổ xuống đường, 4 người thoát chết trong gang tấc

Vào lúc 16h45 ngày 17/8, trước nhà số 9, đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một cây phượng rất lớn bật gốc bất ngờ đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.
Rất đông người dân chứng kiến sự việc thót tim này.
Rất may, cả 2 xe máy chở 4 người khi tình cờ ngang qua bị cây phượng đè trúng đều thoát nạn thần kỳ.
Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng.
