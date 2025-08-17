Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cây phượng bật gốc đổ xuống đường, 4 người thoát chết trong gang tấc

  • Chủ nhật, 17/8/2025 21:14 (GMT+7)
  • 27 phút trước

4 người dân chạy xe máy qua đường Hàm Nghi ở phường Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã may mắn thoát nạn trong gang tấc lúc bị cây phượng lớn bật gốc đổ xuống lòng đường phố.

Vào lúc 16h45 ngày 17/8, trước nhà số 9, đường Hàm Nghi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, một cây phượng rất lớn bật gốc bất ngờ đổ xuống lòng đường sau những đợt mưa kéo dài.

Rất đông người dân chứng kiến sự việc thót tim này.

Rất may, cả 2 xe máy chở 4 người khi tình cờ ngang qua bị cây phượng đè trúng đều thoát nạn thần kỳ.

Trong đó 1 xe máy chở 2 mẹ con và 1 xe máy chở 2 vợ chồng. Rất đông người chứng kiến sự việc thót tim này.

Hữu Thành/Tiền Phong

  • Quảng Trị

    Quảng Trị
    • Diện tích: 4.739,8 km²
    • Dân số: 612.500
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 233
    • Biển số xe: 74

