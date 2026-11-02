Cầu thủ Thái Lan có pha kiến tạo ở Bundesliga

Hậu vệ Nicholas Mickelson tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Thái Lan khi có pha kiến tạo đầu tiên tại Bundesliga.

Mickelson có kiến tạo đầu tiên ở Bundesliga.

Ở cuộc đối đầu giữa Elversberg với Mainz hôm 31/10 tại vòng 8 Bundesliga, Mickelson không có tên trong đội hình xuất phát. Cầu thủ này được HLV Urs Fischer tung vào sân ở phút 68 nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng trong giai đoạn cuối trận. Dù chỉ có hơn 20 phút thi đấu, anh vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một tình huống xử lý quan trọng.

Phút 90, Mickelson thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Cole Campbell ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho Elversberg. Đây cũng là pha kiến tạo đầu tiên của hậu vệ 26 tuổi tại Bundesliga, đánh dấu bước tiến đáng tự hào trong sự nghiệp của cầu thủ này.

Cột mốc trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Thái Lan. Mickelson được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu đại diện cho bóng đá xứ chùa vàng tại châu Âu. Việc anh có đóng góp trực tiếp vào bàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Đức mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá nước này.

Trước Mickelson, Witthaya Laohakul là danh thủ Thái Lan đầu tiên thi đấu tại Bundesliga mùa 1979/80.

Không chỉ có ý nghĩa cá nhân với Mickelson, chiến thắng trước Mainz còn giúp Elversberg cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Với ba điểm giành được, đội bóng này nâng tổng số điểm lên 13 và vươn lên vị trí thứ năm.

Hiện Elversberg kém đội đầu bảng Bayern Munich 4 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Trong khi đó, thất bại 1-4 khiến Mainz tiếp tục đứng thứ 8 với 10 điểm.

Mickelson có bố là người Na Uy, mẹ người Thái Lan. Anh từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ Na Uy, góp mặt tại vòng chung kết U20 World Cup 2019 cùng đội U20. Năm 2022, hậu vệ này được triệu tập lên đội U23 Thái Lan và quyết định gắn bó với đội tuyển nước này.

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