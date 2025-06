Cầu thủ Nhật Bản khóc khi bị loại khỏi FIFA Club World Cup

Urawa Reds cầm chân Inter Milan với tỷ số 1-1 đến tận phút 90+2, trước khi cầu thủ trẻ Valentin Carboni ghi bàn quyết định giúp Inter giành 3 điểm. Trận thua này cũng khiến Urawa Reds bị loại khỏi giải do trước đó, CLB J.League 1 cũng thua River Plate 1-3 ở lượt đầu.

Khi tiếng còi của trọng tài chính vang lên, các cầu thủ Urawa Reds đổ gục xuống sân. Các học trò của HLV Maciej Skorza bật khóc vì để thua ở những phút cuối trận.

Trên khán đài, nhiều CĐV cũng không giấu được nước mắt trong lần góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025™. Trước và trong trận đấu, người hâm mộ đội bóng Nhật Bản tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài.

Tiền đạo Lautaro Martinez của Inter khen ngợi màn trình diễn của Urawa Reds: "Đối thủ của chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực. Do đó, Inter cũng phải ra sân với sự quyết tâm, niềm tự hào và duy trì sự khiêm tốn".

HLV Maciej Skorza của Urawa Reds cho biết: "Cảm xúc của cả đội rất tệ vào lúc này. Chúng tôi bị loại khỏi giải đấu và sẽ xem trận đấu cuối cùng là cơ hội để tìm kiếm chiến thắng tại giải".

Cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội tại bảng E FIFA Club World Cup 2025™ vẫn diễn ra hấp dẫn, khi cơ hội chia đều cho Inter, River Plate và Monterrey.

