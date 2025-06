Khoảnh khắc tranh cãi của cầu thủ Dortmund

Trong trận này, bức ảnh các cầu thủ dự bị của Dortmund theo dõi trận đấu từ phòng thay đồ thay vì ngồi trên băng ghế dự bị đã gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân được cho là do nắng nóng oi bức lên tới 30,5 độ C ở Cincinnati, Ohio, nơi diễn ra trận đấu.

Phía Dortmund lẫn ban tổ chức chưa đưa ra bình luận về bức ảnh nói trên. Ở cuộc đối đầu này, CLB Bundesliga thắng 4-3 trước Sundowns, trong đó, Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham, góp 1 bàn thắng.

Bức ảnh chụp các cầu thủ dự bị của Dortmund nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích Dortmund, cho rằng đây là hành động "mềm yếu", "xấu hổ" và "không chuyên nghiệp". Những ý kiến này đã dấy lên câu hỏi về việc liệu các CLB hàng đầu châu Âu có thực sự nghiêm túc với giải đấu này hay chỉ xem đây là một giải giao hữu.

Trước đó, tiền vệ Marcos Llorente cũng than phiền về vấn đề nắng nóng ở Mỹ. Ngôi sao của Atletico Madrid thừa nhận thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của toàn đội trong trận thua PSG 0-4 ở Los Angeles. Ở trận này, nhiệt độ được ghi nhận lên tới 32 độ C.

Trong khi các đội châu Âu bị chỉ trích, các đội bóng đến từ Nam Mỹ và châu Phi lại xem giải đấu như một cuộc chiến thực sự. Đây cũng là lý do các đại diện Nam Mỹ vẫn bất bại từ đầu giải.

Dortmund giành chiến thắng đầu tiên tại FIFA Club World Cup 2025™ và tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm. Đội đá nhiều hơn Ulsan Hyundai và Fluminense 1 trận.

