Cầu thủ MU thích nghi với Amorim

Phát biểu với Sky Sports hôm 13/1, Bruno Fernandes cho biết: "Bạn dễ làm mất niềm tin khi không có kết quả tốt, khi màn trình diễn không đạt yêu cầu. Mỗi khi đội thua, mọi người sẽ có ý kiến về những gì chúng tôi cần thay đổi. Nhưng HLV có ý tưởng riêng và chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi thực sự tin tưởng vào kế hoạch của ông ấy".

"Mọi thứ Amorim nói, cách ông ấy truyền đạt đều khiến chúng tôi tin tưởng vào những gì mình đang làm. Ngay cả khi cả đội gặp khó khăn, Amorim chỉ muốn chúng tôi hiểu rằng những nỗ lực của mình sẽ mang lại kết quả nếu thực hiện đúng cách", tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục.

Sau khi trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn, MU vừa có kết quả tích cực khi đánh bại Arsenal tại vòng 3 FA Cup hôm 12/1. Lần đầu tiên sau gần 6 năm, MU đánh bại được Arsenal tại Emirates. Chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" vào năm 2019 trên sân nhà của "Pháo thủ" cũng tại FA Cup.

Dưới thời Amorim, Amad Diallo là một trong những cầu thủ thăng tiến mạnh mẽ nhất. Theo thống kê từ Opta, Diallo đạt tỷ lệ tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội tới 0,95 lần/trận ở Premier League 2024/25. Điều đó đồng nghĩa trận đấu nào được ra sân từ đầu mùa, ngôi sao người Bờ Biển Ngà cũng tạo ra xấp xỉ một cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

Ở Premier League mùa này, chỉ có Bukayo Saka (1,49 cơ hội/trận) có tỷ lệ tạo cơ hội tốt hơn ngôi sao của MU. Với 3 bàn thắng và 6 kiến tạo chỉ sau 18 lần ra sân tại Premier League mùa này, Diallo cũng là ngôi sao chơi hiệu quả hàng đầu ở Old Trafford.

Hôm 17/1, "Quỷ đỏ" sẽ tiếp đón đội chót bảng Southampton tại Old Trafford ở vòng 21 Premier League.

