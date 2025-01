Bayern Munich săn đón Mainoo

The Sun cho biết Bayern Munich sẵn sàng tham gia cuộc đua chiêu mộ Mainoo, trong bối cảnh tiền vệ trẻ này đang gặp khó khăn trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với MU. Mainoo kỳ vọng nhận 200.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới, gấp 10 lần thu nhập hiện tại (20.000 bảng/tuần).

Hợp đồng của Mainoo với MU kéo dài đến năm 2027, tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu lương bổng của tiền vệ người Anh. Điều này khiến tương lai của cầu thủ 18 tuổi trở nên mờ mịt.

Dù vậy, HLV Ruben Amorim của MU đánh giá cao tài năng của Mainoo và muốn giữ anh lại. "Tôi thực sự yêu quý các cầu thủ của mình. Tôi muốn giữ họ, đặc biệt là những tài năng trẻ. Đây là thời điểm khó khăn và tôi rất hài lòng với Kobbie. Cậu ấy đang tiến bộ," cựu HLV Sporting cho biết.

Theo Daily Mail, do áp lực tài chính gia tăng, "Quỷ đỏ" phải xem xét bán đi những cầu thủ giá trị của mình. Ngoài Mainoo, Alejandro Garnacho cũng đối diện với khả năng rời sân Old Trafford.

Athletic khẳng định việc bán Garnacho hay Mainoo sẽ mang lại một cú hích tài chính đáng kể cho MU. HLV Amorim muốn bổ sung nhân sự trong tháng 1, điều này đồng nghĩa ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" buộc phải tìm cách đẩy Mainoo hoặc Garnacho ra đi để có thêm ngân sách chuyển nhượng.

Trong khi Bayern Munich đang đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga, MU chỉ xếp ở vị trí thứ 13 tại Premier League. Việc chuyển đến Bayern Munich có thể giúp Mainoo có cơ hội sát cánh cùng những ngôi sao như Harry Kane, Jamal Musiala hay Michael Olise. Đây sẽ là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của anh khi "Hùm xám" là một trong những CLB hàng đầu châu Âu.

