Cầu thủ MU mất niềm tin vào đội ngũ y tế

Theo Athletic, các cầu thủ MU đang dần mất niềm tin vào đội ngũ y tế CLB từ khi bác sĩ Steve McNally rời đội vào tháng 12/2022 sau 16 năm gắn bó. Tuy nhiên, BLĐ MU khi đó vẫn chần chừ và không bổ nhiệm người thay thế.

Tờ báo này cũng tiết lộ MU thiếu một đội ngũ y tế thực thụ trong giai đoạn tiền và đầu mùa giải 2023/24. Chỉ đến khi Gary O’Driscoll được bổ nhiệm làm bác sĩ chính thức của đội bóng hồi tháng 9/2023.

Thậm chí, vị trí Giám đốc Thể chất của CLB cũng bị bỏ trống trong gần 5 tháng, kể từ khi Robin Sandler rời đi vào tháng 1/2024. BLĐ MU chỉ bổ nhiệm vị trí này 1 tuần trước trận chung kết FA Cup với Man City.

Hậu quả được phản ánh qua số lượng chấn thương mà các cầu thủ phải chịu. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng MU chịu tới hơn 65 trường hợp chấn thương nặng nhẹ khác nhau xuyên suốt mùa giải 2023/24 - điều chưa từng có trước đây.

Hậu vệ Luke Shaw mới đây cũng đã lên tiếng đổ trách nhiệm cho đội ngũ y tế và BHL vì đã khiến chấn thương của anh tái phát nặng hơn. Điều đó khiến anh bỏ ngỏ khả năng thi đấu trận ra quân của tuyển Anh tại EURO 2024.

Sự chậm trễ trong quyết định của giới chóp bu đội bóng đã khiến năng lực đội ngũ y tế sa sút đáng kể. Nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của MU mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các cầu thủ.

