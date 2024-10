Cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh mùa này

Theo dữ liệu được thu thập bởi BBC và Opta, Van de Ven thiết lập kỷ lục với tốc độ tối đa lên tới 37.1 km/h. Xếp sau anh là Carlos Forbs của Wolves (36.6 km/h) và Anthony Elanga của Nottingham Forest (35.9 km/h).

Van de Ven, 23 tuổi, là trụ cột của Tottenham dưới thời HLV Ange Postecoglou. Anh đã có 6 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh và 1 lần thi đấu tại Europa League mùa 2024/25. Van de Ven gia nhập Spurs từ Wolfsburg vào hè 2023 với mức phí 40 triệu bảng.

Trung vệ người Hà Lan từng gây sốt ở trận gặp MU vào ngày 29/9 tại Ngoại hạng Anh. Ở trận này, Van de Ven tăng tốc từ phần sân nhà, loại bỏ dàn tiền vệ và hậu vệ "Quỷ đỏ" trước khi kiến tạo cho Brennan Johnson mở tỷ số. Đây cũng là trận đấu Tottenham giành chiến thắng 3-0 tại Old Trafford.

Erling Haaland, tay săn bàn số một ở Ngoại hạng Anh, đạt tốc độ tối đa 35.7 km/h, ngang với Timo Werner của Tottenham. Trong khi đó, Kyle Walker, người từng giữ vị trí số một về tốc độ tại giải quốc nội, đã sa sút đáng kể. Anh hiện đứng ở vị trí 80. Hậu vệ của Man City có thông số kém hơn cả Antony (MU) và Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Những cầu thủ có tốc độ cao nhất trong nhóm "Big Six" có thể kể đến Gabriel Martinelli của Arsenal (35.6 km/h), Alejandro Garnacho của MU (35.5 km/h), Pedro Neto của Chelsea (35.4 km/h) và Trent Alexander-Arnold của Liverpool (34.7 km/h).

Về thông số chạy nước rút, Anthony Gordon của Newcastle dẫn đầu với 96 lần tăng tốc, trong khi Van de Ven chỉ có 82 lần do anh chủ yếu thi đấu ở vị trí trung vệ. Haaland bị cả Gordon và Van de Ven bỏ xa với chỉ 48 lần chạy nước rút.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.