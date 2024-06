Câu kết lập khống hồ sơ, phó giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 21 năm lẩn trốn

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an An Giang đã bàn giao một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau 21 năm lẩn trốn cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.