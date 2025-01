Câu hỏi lớn trong vụ rơi máy bay chở khách ở Mỹ

Các chuyên gia trên thế giới đang cố gắng tìm hiểu lý do thảm kịch va chạm máy bay đêm 29/1 lại có thể xảy ra ở hệ thống không phận tinh vi của Washington DC (Mỹ).

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm tại hiện trường máy bay rơi trên sông Potomac. Ảnh: Reuters.

"Rõ ràng là khi nhìn vào đường bay của máy bay và các tín hiệu vô tuyến, trực thăng Black Hawk đã được yêu cầu duy trì khoảng cách trong tầm nhìn với Chuyến bay 5342 vì một lý do nào đó - và chúng tôi không biết lý do đó", chuyên gia Tony Stanton từ Cơ quan An toàn Hàng không Dân dụng Australia nói với Omar Jimenez của CNN.

"Đó là một trong những câu hỏi khiến tôi quan tâm nếu là điều tra viên. Điều gì khiến phi hành đoàn Black Hawk không tuân thủ lệnh về khoảng cách đó?".

Bản ghi âm không lưu đã ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng trước và sau vụ va chạm giữa chiếc trực thăng BlackHawk của Quân đội Mỹ với máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines ở gần sân bay quốc gia Ronald Reagan tại Washington DC hôm 29/1.

Theo CNN, bản ghi âm từ LiveATC.net - nguồn uy tín về ghi âm trong chuyến ba - đã ghi lại thông tin liên lạc cuối cùng giữa 3 thành viên phi hành đoàn của trực thăng, có tín hiệu gọi PAT25, trước khi va chạm với máy bay Bombardier CRJ700. Trong đó có đoạn một kiểm soát viên không lưu nói lúc 20h47 ngày 29/1 rằng: “PAT25 có nhìn thấy chiếc CRJ không? PAT25, bay phía sau CRJ".

Vài giây sau, một máy bay khác gọi về kiểm soát không lưu và nói: “Đài kiểm soát, đài có thấy không?” - rõ ràng đang đề cập đến vụ va chạm.

Một kiểm soát viên không lưu sau đó đã chuyển hướng các máy bay đang tiến vào đường băng 33 tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan.

Chiếc Black Hawk của Quân đội Mỹ vốn đang trong chuyến bay huấn luyện vào thời điểm xảy ra sự cố, giám đốc truyền thông của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp-Khu vực Thủ đô Quốc gia Heather Chairez nói với CNN hôm 29/1.

Chuyên gia Stanton nói thêm rằng không giống như nhiều tháp ATC khác, Tháp Washington có hai tần số vô tuyến được sử dụng để liên lạc với máy bay trên không - với một tần số được sử dụng cho trực thăng cánh quạt và một tần số cho các máy bay khác.

“Vì vậy, trong trường hợp này, Black Hawk sẽ liên lạc với tháp không lưu trên một tần số, và Chuyến bay 5342 sẽ liên lạc với tháp không lưu trên một tần số khác”, ông nói và cho biết thêm rằng vụ tai nạn có thể do “rào cản về nhận thức tình huống giữa các phi công”.