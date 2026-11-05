Câu hỏi kỳ lạ của Fabregas trước mỗi trận đấu

Với Cesc Fabregas, thất bại có thể chấp nhận được, miễn Como vẫn chơi thứ bóng đá mà họ tin tưởng.

Fabregas có một câu hỏi khá khác thường trước mỗi trận đấu: “Tôi muốn thua như thế nào?”. HLV Como không nói về tỷ số, cũng không chuẩn bị tinh thần cho thất bại. Điều ông muốn biết là nếu đối thủ thực sự mạnh hơn, Como sẽ rời sân với hình ảnh nào.

Fabregas chấp nhận việc đội bóng của mình bị đánh bại, nhưng không muốn về nhà với cảm giác họ từ bỏ cách chơi chỉ vì sợ tên tuổi đối phương. “Tôi muốn sau một thất bại vẫn biết rằng chúng tôi đã làm điều mình muốn. Nếu thua sau khi thay đổi bản sắc và ý tưởng của mình, thất bại ấy sẽ đau gấp đôi”, ông giải thích.

Câu nói này phần nào lý giải Como của mùa giải hiện tại. Một CLB mới bước ra Champions League không chọn cách thu mình trước Manchester United hay Leipzig, mà vẫn đưa nhiều người lên pressing, triển khai bóng từ tuyến dưới và tìm cách kiểm soát trận đấu.

Kết quả đôi khi vượt xa mong đợi. Como thắng Leipzig 4-1, hạ MU cũng với tỷ số 4-1 rồi nghiền Lens 9-1. Xen giữa là thất bại 2-3 trước Feyenoord. Sau bốn lượt, đội bóng của Fabregas ghi tới 19 bàn, nhưng điều HLV Tây Ban Nha quan tâm nhất không hẳn nằm ở con số ấy.

Thua cũng phải thua theo cách của mình

Fabregas từng làm việc với Arsene Wenger, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Antonio Conte và Vicente del Bosque. Ông thừa nhận mình lấy một phần từ mỗi người, nhưng không muốn trở thành bản sao của bất kỳ ai. Wenger trao cho cầu thủ nhiều tự do, Guardiola ám ảnh với vị trí và không gian, Mourinho giỏi đọc đối thủ, còn Conte khiến Fabregas thay đổi cách nhìn về tính kỷ luật chiến thuật.

Fabregas kể rằng ở tuổi 29, sau khi vô địch World Cup, Euro và nhiều danh hiệu lớn, ông vẫn bất ngờ khi Conte chỉ dẫn chi tiết tới mức cầu thủ phải chuyền bóng vào đâu trong từng tình huống. Ban đầu tiền vệ Tây Ban Nha cảm thấy khó chịu, nhưng khoảng 10 ngày sau, một bài phối hợp được tập đi tập lại giúp anh kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn. Từ đó, Fabregas hiểu giá trị của việc tổ chức từng chi tiết.

Fabregas thường tự hỏi “Tôi muốn thua như thế nào?” để nhắc Como không từ bỏ bản sắc trước những đối thủ mạnh hơn.

Dù vậy, Como hiện tại không chơi giống Chelsea của Conte, Barca của Guardiola hay Arsenal của Wenger. Fabregas muốn xây một đội bóng phản ánh cách ông nhìn bóng đá, nơi cầu thủ hiểu cấu trúc nhưng vẫn có quyền tự do khi tình huống mở ra.

Điều này thể hiện rõ sau trận gặp MU. Fabregas nói ông hài lòng với “niềm tin, chất lượng, sự tỉnh táo, quyết liệt và pressing dữ dội” mà Como thể hiện, nhưng lại tự trách mình vì yêu cầu đội giảm nhịp ở những phút cuối khi đã dẫn 4-0 để giữ sức cho trận kế tiếp.

MU sau đó ghi bàn danh dự. Fabregas thừa nhận hối tiếc vì chính mình khiến Como rời khỏi cách tiếp cận ban đầu. Với một HLV khác, việc chủ động bảo toàn thể lực khi dẫn sâu có thể được xem là hợp lý; với Fabregas, nó lại khiến ông khó chịu vì đội bóng không còn giữ đúng cường độ đã tạo nên lợi thế.

Hai tuần sau, phản ứng tương tự xuất hiện tại Lens. Como dẫn 6-0 trước phút 60, Fabregas rút Nico Paz, Lucas Da Cunha, Luis Milla rồi cho Douvikas nghỉ. Tuy nhiên, các cầu thủ vào thay vẫn tiếp tục pressing, di chuyển và tấn công, giúp Como ghi thêm ba bàn để thắng 9-1.

Sau bốn lượt Champions League, Como ghi 19 bàn với các chiến thắng 4-1 trước Leipzig, 4-1 trước MU và 9-1 trước Lens.

Fabregas vẫn bực vì bàn thua duy nhất. Ông cho rằng đội thay đổi một vài chi tiết phòng ngự và lập tức bị trừng phạt, đồng thời yêu cầu học trò “không được nghĩ mình là hiện tượng” và phải tiếp tục làm việc. Với Fabregas, tỷ số lớn không phải lý do để hạ tiêu chuẩn.

Como đang hình thành thứ khó mua nhất

Sau bốn trận Champions League, Como có đủ dữ liệu để người ta không còn xem cách chơi của họ như một thử nghiệm ngắn hạn. Đội bóng Italy ghi 19 bàn sau bốn lượt, trong đó có 4 bàn vào lưới Leipzig, 4 bàn trước MU và 9 bàn trên sân Lens.

Nhưng thứ Fabregas cố tạo ra khó đo đếm hơn số bàn thắng. Ông muốn đội bóng có cùng một phản xạ chơi bóng, bất kể ai xuất hiện trên sân hay đối thủ mang tên gì.

Trước Lens, Como chỉ thay một vị trí so với đội hình thắng MU. Đến khi Fabregas thay hàng loạt trụ cột trong hiệp hai, cách vận hành vẫn gần như không đổi. Mattia Liberali vào sân ghi một bàn và kiến tạo hai lần, còn Matteo Papaccioli lập công ở trận ra mắt Champions League.

Các cầu thủ dự bị không phải học một thứ bóng đá khác khi bước vào sân. Cấu trúc vẫn giữ nguyên, nguyên tắc pressing không thay đổi và cách triển khai bóng cũng không bị phá vỡ. Đây mới là dấu hiệu cho thấy một bản sắc đã bắt đầu hình thành.

Fabregas chịu ảnh hưởng từ Wenger, Guardiola, Mourinho và Conte nhưng muốn Como chơi theo một bản sắc riêng.

Fabregas không yêu cầu đội giữ bóng chỉ để sở hữu tỷ lệ kiểm soát đẹp. Ông muốn các đường chuyền kéo đối phương khỏi vị trí, mở khoảng trống rồi tăng tốc. Khi mất bóng, Como cố giành lại càng nhanh càng tốt thay vì lập tức lùi sâu.

Cách chơi mang theo rủi ro. Một đường chuyền hỏng từ tuyến dưới có thể đặt trung vệ vào tình huống một đối một, còn hàng thủ dâng cao luôn có nguy cơ bị khai thác phía sau. Feyenoord đã tận dụng những khoảng trống ấy để thắng Como 3-2, nhưng Fabregas chấp nhận cái giá này hơn là thay đổi hoàn toàn cách đội bóng tiếp cận trận đấu.

Ông cũng hiểu Como chưa ở cùng đẳng cấp với những CLB mạnh nhất. Khi nhìn lịch và thấy hai lượt cuối gặp PSG cùng Barcelona, Fabregas thừa nhận hai đối thủ này vẫn ở “một cấp độ khác”, vì vậy Como phải tích lũy điểm trước khi bước vào giai đoạn khó nhất.

Thực tế ấy không mâu thuẫn với việc giữ bản sắc. Fabregas vẫn điều chỉnh nhân sự, mức độ pressing hay cách phòng ngự tùy đối thủ, nhưng ông không muốn thay đổi tâm thế của Como. Một đội bóng có thể phòng ngự thấp hơn trong một thời điểm, nhưng không được bước vào sân chỉ để sống sót.

Como có thể thua vì đối thủ mạnh hơn, nhưng Fabregas không muốn họ thua vì sợ hãi rồi từ bỏ thứ đã tập luyện cả tuần. Với ông, thất bại như vậy mới thực sự nguy hiểm.

Ở tuổi 39, Fabregas còn xa việc trở thành một HLV hoàn thiện, còn Como cũng mới trải qua bốn trận Champions League. Những thử thách trước PSG, Barcelona và các đối thủ mạnh hơn sẽ cho thấy triết lý ấy chịu được áp lực tới đâu.

Nhưng Fabregas ít nhất đã tạo ra cho Como thứ nhiều CLB mất nhiều năm vẫn chưa tìm thấy: một đội bóng biết mình muốn trở thành ai. Với ông, nguy hiểm nhất không phải một trận thua, mà là khi Como nhìn vào đối thủ, sợ hãi rồi quên mất chính mình.