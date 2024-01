Câu đố suy luận để tìm kẻ nói dối

Trong 3 người, chỉ một kẻ nói dối. Đó là ai?

Từ các câu nhận xét về giá, bạn cần suy luận để tìm ra người duy nhất nói dối trong 3 người. Ảnh: Brockleyjack.

Câu đố như sau:

Robbie, Gary và Jason làm việc tại một cửa hàng bán bút, cụ tẩy và bút chì.

Robbie nói: “7 cây bút và 5 cục tẩy có giá bằng 6 cây bút chì”.

Gary nói: “4 cây bút và 9 cây bút chì có giá bằng 5 cục tẩy”.

Jason nói: “6 cây bút chì và 3 cục tẩy có giá bằng 4 cây bút”.

Chỉ có một người đang nói dối. Theo bạn, đó là ai?

