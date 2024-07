Câu chuyện về người tù trong hang tối

Anh đã hoàn toàn tập trung vào ánh sáng đến nỗi chưa bao giờ nghĩ tới việc tìm kiếm tự do trong bóng tối.

Xưa kia, có một người tù bị kết án tử hình. Anh ta bị bịt mắt và đưa vào trong một cái hang tối đen như mực. Cái hang rộng một trăm thước và dài một trăm thước. Người ta bảo anh rằng có một lối thoát ra khỏi hang và nếu tìm được nó, anh sẽ tự do.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: M Venter/Pexels.

Sau khi một tảng đá được cố định ở lối vào hang, tù nhân được phép tháo khăn bịt mắt và tự do đi lại trong bóng tối. Anh ta chỉ được cho ăn bánh mỳ và uống nước trong ba mươi ngày đầu tiên và sẽ không có gì sau đó. Bánh mỳ và nước được đưa xuống từ một lỗ nhỏ trên trần ở cuối phía nam của hang động. Trần hang cao khoảng 5,5 m. Cái lỗ có đường kính khoảng 30 cm. Tù nhân có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phía trên, nhưng ánh sáng không lọt vào hang.

Khi tù nhân đi lang thang và bò quanh hang, anh ta va vào các tảng đá. Một số tảng khá lớn. Anh ta nghĩ nếu chất được một đống đất đá đủ cao, anh ta có thể chạm tới lỗ hổng và mở rộng nó đủ để chui qua và trốn thoát. Vì anh ấy cao 1,75 m và tầm với của anh ấy là 60 cm nữa, nên gò đất phải cao ít nhất 3 m.

Vì vậy, người tù đã dành hàng giờ để nhặt đá và đào đất. Hai tuần trôi qua, anh ta đã đắp được một gò đất cao khoảng 1,8 m. Anh ta nghĩ nếu có thể nhân đôi con số đó trong hai tuần tới, anh có thể chất xong trước khi hết thức ăn. Nhưng vì đã sử dụng gần hết đá trong hang nên anh càng phải đào sâu hơn. Anh phải đào bằng tay không. Sau một tháng trôi qua, gò đất cao 2,8 m và anh ta gần như có thể chạm tới miệng hố nếu nhảy lên. Anh gần như kiệt sức và rất yếu ớt.

Một ngày nọ, khi anh nghĩ rằng mình có thể chạm vào lỗ hổng, anh đã ngã. Và không còn đủ sức đứng dậy. Hai ngày sau, anh ta chết. Những kẻ bắt giữ anh ta vào hang để lấy xác. Họ lăn tảng đá lớn che lối vào ra. Khi ánh sáng tràn vào hang, nó chiếu sáng một lỗ trên vách hang có chu vi khoảng gần một mét.

Đó là lối vào một đường hầm dẫn đến phía bên kia của ngọn núi. Đây chính là con đường dẫn đến tự do mà người ta kể cho người tù. Nó ở bức tường phía nam, ngay dưới lỗ hổng trên trần nhà. Tất cả những gì người tù phải làm là bò khoảng hơn 60 m và anh ta sẽ tìm thấy tự do. Anh đã hoàn toàn tập trung vào ánh sáng đến nỗi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm tự do trong bóng tối. Tự do lúc nào cũng ở đó, ngay cạnh gò đất anh đang đắp, nhưng chìm trong bóng tối.