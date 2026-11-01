Câu chuyện tình yêu dài 6 phút trên TikTok trở thành tiểu thuyết

Từ loạt video kể chuyện tình yêu trên TikTok, nhà sáng tạo nội dung người Nam Phi Puseletso Tsotetsi phát triển thành tiểu thuyết đầu tay, được xuất bản sau khi thu hút sự quan tâm

Viết dưới bút danh @growingseedsa, Puseletso Tsotetsi đã tạo câu chuyện về chữa lành, tình yêu. Ảnh: FB Puseletso Tsotetsi.

Tiểu thuyết Good Things Keep Happening to Me (tạm dịch: Những điều tốt đẹp vẫn đến với tôi) của Puseletso Tsotetsi được phát triển từ loạt video Thato wa Ngwanyana từng lan truyền trên TikTok, theo IOL. Cuốn sách do Kwela Books xuất bản, Jonathan Ball Publishers phát hành, kể về mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật Didi và Thato, khai thác chủ đề chữa lành tổn thương tâm lý và cơ hội tìm lại tình yêu.

Sức hút của câu chuyện chữa lành

Trước khi trở thành tiểu thuyết, câu chuyện đã thu hút hàng nghìn độc giả theo dõi trên mạng xã hội. Tsotetsi chia sẻ nội dung dưới tài khoản @growingseedsa, tập trung vào các câu chuyện về tình yêu, sự chữa lành và những mối quan hệ lành mạnh.

Nhân vật chính Didi, 28 tuổi, là lập trình viên phần mềm và mẹ đơn thân sống tại Johannesburg, Nam Phi. Sau khi trải qua một cuộc tình đổ vỡ, cô không còn muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Cuộc sống của Didi thay đổi khi cô gặp Thato, bác sĩ nhi khoa 42 tuổi, tại một đám cưới. Từ lời mời đi uống nước, hai người dần phát triển tình cảm.

Thay vì xây dựng câu chuyện dựa trên những xung đột và hiểu lầm liên tiếp, Tsotetsi tập trung mô tả quá trình hai nhân vật tìm hiểu nhau. Mối quan hệ phát triển qua những cuộc trò chuyện, các cuộc điện thoại vào sáng sớm và những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

Khoảng cách 14 tuổi giữa Didi và Thato được sử dụng để thể hiện sự khác biệt về trải nghiệm sống và cách hai nhân vật tiếp cận tình yêu. Thato được xây dựng là người biết lắng nghe, trao đổi và tôn trọng không gian riêng của Didi. Anh không tìm cách giải quyết thay những vấn đề của cô mà để cô tự vượt qua tổn thương từ mối quan hệ trước. Theo IOL, cách xây dựng nhân vật này khác với mô típ nam chính thường gặp trong nhiều tiểu thuyết tình cảm, vốn dựa vào những xung đột tâm lý hoặc sự thiếu giao tiếp để phát triển câu chuyện.

Johannesburg không chỉ là bối cảnh diễn ra các sự kiện mà còn góp phần thể hiện đời sống đô thị Nam Phi. Thông qua mối quan hệ của Didi và Thato, tác giả khai thác tình yêu của người da đen trong xã hội đương đại.

Mạng xã hội là nơi khởi sinh cho tiểu thuyết

Độc giả Nam Phi từng theo dõi Thato wa Ngwanyana có thể nhận ra những tình tiết đã xuất hiện trong loạt video. Tuy nhiên, hình thức tiểu thuyết cho phép Tsotetsi mở rộng câu chuyện, phát triển tâm lý nhân vật và mô tả kỹ hơn những thay đổi trong mối quan hệ của họ.

Theo giới thiệu của nhà xuất bản, Good Things Keep Happening to Me phát hành tháng 6, thuộc thể loại tiểu thuyết tình cảm. Tsotetsi có nền tảng đào tạo về sản xuất phim và truyền hình, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh. Trước khi ra mắt tiểu thuyết, cô đã hoạt động trên nhiều nền tảng kể chuyện, gồm phát thanh, truyền hình và mạng xã hội.

Trong cuộc phỏng vấn với The Citizen ngày 28/10, Tsotetsi cho biết câu chuyện bắt đầu từ một video dài hơn 6 phút. Cô đặt điện thoại trên bảng điều khiển ôtô và kể lại ý tưởng tình yêu đã ấp ủ hơn một năm. Sau khi video được đăng tải, nhiều người xem đề nghị cô tiếp tục câu chuyện. Một số độc giả còn muốn tác phẩm được phát triển thành tiểu thuyết hoặc phim truyền hình trên Netflix.

Ban đầu, Tsotetsi không nghĩ mình có thể viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, phản hồi của công chúng khiến cô quyết định thử sức với hình thức sáng tác này. Khó khăn lớn nhất là chuyển một câu chuyện kể bằng lời thành văn bản có cấu trúc chương hồi. Dù đã hình dung diễn biến, cô vẫn phải học cách xây dựng câu văn và phát triển nội dung để duy trì sự quan tâm của độc giả.

Tác giả cho biết đã nhận được phản hồi từ những người trước đây ít đọc tiểu thuyết nhưng quyết định tìm đến sách của cô sau khi theo dõi TikTok. Một số người sau đó tiếp tục tìm đọc tác phẩm của các nhà văn Nam Phi khác.

Theo Tsotetsi, mạng xã hội có thể trở thành kênh giúp người sáng tác tiếp cận độc giả trước khi xuất bản. Phản ứng của công chúng cũng cho phép tác giả đánh giá mức độ quan tâm đối với tác phẩm. Sau khi đưa câu chuyện từ TikTok lên trang sách, Tsotetsi tiếp tục đặt mục tiêu chuyển thể tác phẩm thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình.