Câu chuyện phía sau công việc bán hàng online của sinh viên 22 tuổi

Từ công việc kiếm thêm, bán hàng online dần chiếm gần hết thời gian của nhiều người trẻ. Tin nhắn, đơn hàng và việc lặt vặt khiến họ luôn trong trạng thái sẵn sàng suốt cả ngày.

8h sáng, Linh (22 tuổi, sinh viên năm cuối tại TP.HCM) mở điện thoại, kiểm tra tin nhắn từ khách. Một vài đơn mới vào từ tối hôm trước. Cô nhanh chóng trả lời, xác nhận đơn, rồi chuyển sang chuẩn bị đi học.

Đến trưa, giữa giờ nghỉ, cô tranh thủ kiểm tra lại đơn, nhắn tin cho khách chưa phản hồi. Chiều về, Linh bắt đầu đóng gói hàng. Những đơn nhỏ lẻ nhưng chiếm gần hết buổi tối.

“Tôi từng nghĩ bán online là việc nhẹ, chỉ cần đăng bài rồi chờ khách. Nhưng thực tế, lúc nào điện thoại cũng có thông báo, có hôm tôi đóng hàng đến 23h. Đơn không nhiều nhưng việc lặt vặt rất nhiều”, Linh chia sẻ.

Với Linh, việc bán hàng online mang lại thu nhập khoảng vài triệu mỗi tháng. Nhưng sau gần một năm, cô bắt đầu chững lại. Không phải vì hết khách, mà vì không còn đủ năng lượng.

Bán hàng không khó, vận hành mới là thách thức

Câu chuyện của Linh không phải trường hợp duy nhất. Hiện nay, nhiều người trẻ bán hàng online như cách kiếm thêm thu nhập. Nhưng sau giai đoạn đầu hào hứng, họ nhanh chóng đối mặt thực tế bán được hàng không đồng nghĩa duy trì được lâu dài.

Đằng sau mỗi đơn hàng là chuỗi công việc gồm trả lời tin nhắn, xác nhận đơn, đóng gói, liên hệ vận chuyển, theo dõi giao hàng, xử lý hoàn đơn, phản hồi khiếu nại. Những công việc này lặp lại mỗi ngày, tiêu tốn thời gian và năng lượng nhiều hơn dự kiến.

Một số người trẻ chia sẻ rằng họ không ngại làm thêm, nhưng cảm thấy bị “kẹt” trong những công việc mang tính vận hành, khó mở rộng và khó tối ưu.

Thực tế cho thấy, nhiều người trẻ dừng bán hàng không phải vì sản phẩm không tốt hay thiếu khách hàng, mà vì thiếu hệ thống hỗ trợ phía sau. Khi mọi khâu đều phải tự làm, việc bán hàng online trở thành chuỗi công việc kéo dài, khó kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, một số nền tảng thương mại điện tử chuyển từ vai trò “nơi đăng sản phẩm” sang “hệ thống hỗ trợ vận hành”, nhằm giảm tải cho người bán. Muamau Seller là một trong những nền tảng theo hướng tiếp cận này. Bên cạnh ứng dụng dành cho người mua với trải nghiệm đơn giản và tập trung vào các ngành hàng thiết yếu, nền tảng còn phát triển hệ thống dành riêng cho người bán.

Hai cách bán hàng, hai mức độ “đỡ việc”

Thông qua Muamau Seller, người bán có thể lựa chọn cách vận hành phù hợp quỹ thời gian và nguồn lực cá nhân. Đối với những người mới bắt đầu hoặc không muốn dành quá nhiều thời gian cho các khâu hậu cần, mô hình vận hành trọn gói cho phép toàn bộ quy trình từ đăng tải và tối ưu sản phẩm, lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói và vận chuyển, cho đến chăm sóc khách hàng và đối soát tài chính được kết nối liền mạch và vận hành trên hệ thống của nền tảng.

Trong khi đó, mô hình bán tự vận hành (semi - managed) phù hợp người đã quen với việc bán hàng và muốn giữ quyền kiểm soát sản phẩm. Người bán vẫn đảm nhận khâu chính như chuẩn bị hàng và chăm sóc khách, trong khi hệ thống hỗ trợ phần còn lại như xử lý đơn, vận chuyển và thanh toán.

Với nhiều người trẻ, câu hỏi không còn là “bán được bao nhiêu”, mà là “có thể duy trì bao lâu”. Khi thời gian và năng lượng trở thành yếu tố quan trọng, những mô hình giúp giảm bớt công việc lặp lại bắt đầu được quan tâm nhiều hơn. “Tôi vẫn muốn bán lại, nhưng theo cách nhẹ hơn. Chứ kiểu cũ thì chắc không theo lâu được”, Linh nói.

Trong bối cảnh đó, thương mại điện tử không chỉ là câu chuyện về số lượng đơn hàng, mà còn là cách hệ thống được thiết kế để phù hợp nhịp sống của người trẻ - những người sẵn sàng làm thêm, nhưng không muốn đánh đổi toàn bộ thời gian của mình cho việc vận hành.

