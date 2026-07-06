Câu chuyện niềm tin và trao quyền tại Perfetti Van Melle Việt Nam

PVM Việt Nam được vinh danh trong top 4 Bảng xếp hạng Best Workplaces - Nơi làm việc xuất sắc tại Việt Nam, thuộc danh mục Doanh nghiệp lớn (từ 1.000 nhân viên trở lên).

95% nhân viên tham gia khảo sát cho biết Perfetti Van Melle (PVM) Việt Nam là nơi làm việc tuyệt vời. Đằng sau sự đồng tình này là triết lý “people first - con người là số một”.

Đại diện PVM Việt Nam tại buổi vinh danh Best Workplaces - Nơi làm việc xuất sắc tại Việt Nam 2026.

Triết lý “people first - con người là số một” được PVM cụ thể hóa trong cách xây dựng trải nghiệm ý nghĩa cho đội ngũ nhân sự thông qua hoạt động thu hút - phát triển - gắn kết, thúc đẩy hợp tác, hòa nhập và quan tâm sức khỏe thể chất, tinh thần mỗi cá nhân. “People first” được đo bằng mức độ tin tưởng của nhân viên và cách tổ chức trao quyền, giúp mỗi cá nhân phát triển cùng doanh nghiệp.

Trong 3 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 130 trường hợp luân chuyển nội bộ tại PVM Việt Nam. Chị Võ Thị Thu Anh là một trong số những nhân sự luân chuyển từ vị trí phụ trách thị trường Việt Nam sang vị trí quản lý 9 thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn PVM, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Malaysia.

Với chị Thu Anh, cơ hội này mang đến trải nghiệm sống và làm việc ở một quốc gia và nền văn hóa mới. Chị bày tỏ: “Tôi muốn có trải nghiệm mới, sống và làm việc ở nước ngoài, mở rộng thế giới quan của bản thân. Singapore là đất nước phát triển và an toàn, cởi mở, cho phép tôi tự do khám phá, trải nghiệm”.

Chị Võ Thị Thu Anh, Trưởng phòng Phân tích và lập kế hoạch tài chính, PVM khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chị Thu Anh hiện là Trưởng phòng Phân tích và lập kế hoạch tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sống và làm việc tại Singapore. Chị chia sẻ: “Ngoài việc thường xuyên trao đổi, hỗ trợ trực tiếp trong công việc, lãnh đạo và đồng nghiệp tại Singapore còn giúp tôi xây dựng mối quan hệ xã hội ở đây. Mọi người rất thân thiện và thường rủ tôi sau giờ làm đi ăn uống, khám phá Singapore. Sếp trực tiếp của tôi là Giám đốc Tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng giới thiệu tôi tham gia vào cộng đồng nhân sự tài chính cấp cao ở Singapore mang tên Global CFO Network. Cộng đồng này thường tổ chức sự kiện chia sẻ về tổng quan thị trường, kiến thức chuyên ngành cũng như kỹ năng lãnh đạo. Nhờ vậy, tôi có thể học hỏi về chuyên môn, kinh tế vĩ mô, và mở rộng quan hệ trong ngành tài chính ở Singapore”.

Chị Thu Anh (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng nghiệp bộ phận Tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không chỉ mang đến cơ hội luân chuyển nội bộ, PVM Việt Nam chú trọng đào tạo và trao quyền giúp nhân sự công ty đảm nhận những vai trò lớn hơn.

Năm 2023, chị Phương Lan gia nhập PVM Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng, chị được trao cơ hội mở rộng phạm vi công việc, đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng marketing phụ trách nhãn hàng Chupa Chups - nhãn hàng có doanh số lớn nhất công ty.

Chị Nguyễn Phương Lan, Trưởng phòng marketing phụ trách nhãn hàng Chupa Chups.

Với các marketers, việc được phụ trách nhãn hàng lớn vừa là mục tiêu, vừa là thách thức. PVM Việt Nam hiểu, để nhân sự có thể đi đường dài, ngoài sự tin tưởng họ còn cần được đào tạo bài bản. Trong 3 năm qua, chị Phương Lan đã tham gia nhiều chương trình đào tạo về marketing do tập đoàn phối hợp với các tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới triển khai, nổi bật là chương trình How Brands Grow thực hiện cùng Trường đào tạo marketing danh tiếng Ehrenberg-Bass Institute, thuộc Đại học Adelaide (Australia).

Chị Lan cho biết: “Những khóa học này được thiết kế giáo trình riêng, sát với thực tế công việc. Nhờ vậy, chúng tôi được trang bị kiến thức hữu ích và liên tục nâng cao chuyên môn làm nghề”.

Ngoài khoá học marketing, chị Phương Lan còn được cử tham gia chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo LEAP Forward, do tập đoàn phối hợp cùng Hult Ashridge Executive Education thực hiện. Chương trình kéo dài 6 tháng, kết hợp giữa đào tạo trực tiếp tại Anh, Hà Lan (trụ sở của tập đoàn) và trực tuyến.

Chị Phương Lan (thứ 3 từ phải qua) tham gia chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo LEAP Forward.

Những nền tảng này góp phần giúp chị Phương Lan cùng đội ngũ triển khai thành công chiến dịch ra mắt Chupa Chups Jelly Giraffe - kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups vào năm 2025. Đây là sản phẩm ra mắt thành công nhất của công ty từ trước đến nay, thiết lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng và tốc độ ra thị trường.

Top 4 Best Workplaces Việt Nam 2026 là cột mốc đáng tự hào của PVM Việt Nam. Công ty luôn nỗ lực hỗ trợ mỗi cá nhân bằng chính sách và cơ hội cụ thể, giúp nhân sự công ty có thể phát triển dài hạn cùng tổ chức.