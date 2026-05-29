Perfetti Van Melle Việt Nam vào top 4 nơi làm việc tốt nhất VN 2026

Tối 26/5, Great Place To Work chính thức xướng tên Perfetti Van Melle Việt Nam trong top 4 bảng xếp hạng nơi làm việc tốt nhất 2026, hạng mục “Doanh nghiệp lớn”.

Công ty cũng đạt chứng nhận “Nơi làm việc xuất sắc - Great place to work” tại Việt Nam trong 5 năm liên tiếp kể từ 2022, đồng thời được vinh danh trong danh sách “Fortune 100 best companies to work for” tại Đông Nam Á năm 2025; qua đó tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng niềm tin và phương châm con người là số một.

Những con số “biết nói” về niềm tin của người lao động

Bảng xếp hạng “Best Workplaces Việt Nam 2026” (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam) là thước đo uy tín dựa trên sự phân tích dữ liệu chặt chẽ từ gần 75.000 phản hồi, đại diện cho hơn 111.000 người lao động toàn quốc. Trong số 35 doanh nghiệp được vinh danh năm nay, Perfetti Van Melle Việt Nam đứng trong top 4 thuộc hạng mục “Doanh nghiệp lớn” (từ 1.000 nhân viên trở lên).

Đáng chú ý, cuộc khảo sát tại Perfetti Van Melle Việt Nam ghi nhận sự tham gia của 90% trong tổng số 2.000 nhân sự. Kết quả cho thấy 95% nhân viên khẳng định đây là nơi làm việc tuyệt vời - con số vượt xa mức trung bình 68% tại thị trường Việt Nam.

Ông Jan-Willem Paans, Tổng giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi vinh dự được ghi danh trong bảng xếp hạng ‘Best Workplaces Việt Nam 2026’. Tại Perfetti Van Melle Việt Nam, chúng tôi tin sự phát triển của tổ chức bắt đầu từ sự phát triển của con người”.

“Con người là số một”

Trọng tâm trong văn hóa của Perfetti Van Melle Việt Nam là triết lý “People first - Con người là số một”, hướng đến mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho đội ngũ nhân sự thông qua các hoạt động thu hút, phát triển, gắn kết; xây dựng phong cách lãnh đạo đáng tin cậy, lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác và hòa nhập, đồng thời chú trọng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mỗi cá nhân.

Công ty liên tục tăng cường sự gắn kết của nhân viên thông qua đối thoại cởi mở và chủ động lắng nghe ý kiến từng thành viên, với các chương trình như họp toàn thể nhân viên hàng quý, khảo sát gắn kết, khảo sát “Great place to work”, hội nghị đối thoại lao động tập thể và các buổi đối thoại của lãnh đạo cấp cao với nhân sự thuộc mọi cấp bậc.

Perfetti Van Melle Việt Nam tin phát triển nguồn nhân lực bắt đầu từ việc giúp mỗi cá nhân hiểu rõ định hướng nghề nghiệp và cơ hội tương lai. Đây là lý do công ty ra mắt “Tuần lễ phát triển sự nghiệp” từ năm 2024. Chương trình được thiết kế giúp nhân viên khám phá lộ trình nghề nghiệp, hiểu rõ yêu cầu phát triển và học hỏi trực tiếp từ đội ngũ lãnh đạo công ty cũng như đồng nghiệp thuộc các phòng ban khác. Chương trình mang đến 6 buổi đào tạo, hơn 20 diễn giả, thu hút hơn 500 nhân viên tham gia và đạt mức độ hài lòng 4,75/5.

Bên cạnh đào tạo năng lực, công ty tích cực mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhân viên thông qua chương trình luân chuyển nội bộ, khuyến khích việc thử sức với các lộ trình phát triển trong và ngoài nước. Tất cả vị trí tuyển dụng đều được ưu tiên cho nhân sự nội bộ trước khi mở tuyển bên ngoài.

Trong 3 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 130 trường hợp luân chuyển nội bộ tại Perfetti Van Melle Việt Nam. Trong đó, 6 nhân sự cấp quản lý ở bộ phận Kinh doanh, Chuỗi Cung ứng - Sản xuất và Tài chính đã chính thức đảm nhận vị trí quản lý các thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua chương trình STAR (Short-Term Assignment Rotation), 5 nhân sự xuất sắc đã hoàn thành chương trình luân chuyển ngắn hạn tại Indonesia, Philippines, Mexico và Hà Lan, qua đó nâng cao năng lực làm việc đa quốc gia, đa văn hóa, sẵn sàng cho các vị trí lãnh đạo cao cấp hơn trong tương lai.

Văn hóa đổi mới, sáng tạo bắt nguồn từ con người

Tại Perfetti Van Melle Việt Nam, văn hóa đổi mới, sáng tạo được thúc đẩy bởi tinh thần làm chủ của mỗi người. Nhân viên công ty được trao quyền để dẫn dắt sự thay đổi và cải thiện hoạt động của tổ chức.

Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dự án ra mắt sản phẩm Chupa Chups Jelly Giraffe - kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups - vào năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng: Việt Nam là thị trường đầu tiên sản xuất thành công định dạng kẹo dẻo xoắn trong Tập đoàn Perfetti Van Melle chỉ sau 2 lần thử nghiệm.

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Perfetti Van Melle Việt Nam cam kết không chỉ xây dựng một tổ chức có hiệu suất cao, mà còn mang đến môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được trao quyền, gắn kết và truyền cảm hứng để cùng nhau phát triển, thành công.