Cậu bé cụt một chân nổi tiếng nhờ tài chơi bóng rổ

Bị mất một chân sau tai nạn thuở nhỏ, nhưng cậu bé Apei (Trung Quốc) vẫn kiên trì tập chơi bóng rổ, ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Apei kiên trì chơi bóng rổ suốt 8 năm. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Apei (13 tuổi) đến từ ngôi làng thuộc châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên - một trong những khu vực nghèo nhất Trung Quốc.

Năm 4 tuổi, trong lần một mình lên núi tìm mẹ đang làm nương, Apei gặp tai nạn nghiêm trọng khi bị đá lăn đè trúng chân phải. Chấn thương quá nặng khiến em phải cắt bỏ một chân.

Những năm đầu, Apei gần như bị tách khỏi các trò chơi cùng bạn bè. Nhiều đứa trẻ ngại chơi cùng vì sợ em ngã. Nhưng thay vì thu mình, cậu bé tìm thấy niềm vui trong bóng rổ. Với chiếc nạng gỗ do cha tự tay chế tạo, buộc cố định vào phần còn lại của chân để thuận tiện di chuyển, Apei miệt mài tập luyện mỗi ngày.

“Em đã chơi bóng rổ suốt 8 năm. Ngoài học bài và ăn uống, em dành toàn bộ thời gian rảnh cho môn thể thao này”, cậu bé chia sẻ.

Ước mơ của Apei không dừng lại ở những sân bóng trong làng. Em muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, góp mặt tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic và giành huy chương vàng.

Cuối tháng 5/2025, câu chuyện của Apei được blogger @awenzaidajiating chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt thích. Người này cũng đưa Apei đến Thâm Quyến để theo dõi một trận đấu thuộc Giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA).

Tại đây, em được gặp thần tượng của mình là He Xining - ngôi sao CBA và cũng là đội trưởng đội bóng Thâm Quyến. Không chỉ ký tặng lên chiếc áo đấu của Apei, cầu thủ này còn viết dòng nhắn nhủ: "Cố lên Apei. Hãy trở thành MVP của chính mình".

Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ cậu bé. Trước sự quan tâm của cộng đồng, Quỹ từ thiện Shenzhen Project Care Foundation đã phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để chế tạo chân giả dành riêng cho Apei.

Trong quá trình thực hiện, một nhân viên tham gia dự án được giao nhiệm vụ đồng hành và động viên Apei. Dù đi lại hoàn toàn bình thường, người này thực chất cũng đang sử dụng chân giả - điều khiến cậu bé thêm tự tin về tương lai của mình.

"Sau khi có chân giả, em sẽ nỗ lực để chơi bóng rổ thật giỏi và sống thật tốt", Apei nói.