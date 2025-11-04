CATP Hà Nội thăm hỏi, trao quà hỗ trợ Quảng Ngãi, Đà Nẵng sau bão lụt

Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, trao quà hỗ trợ lực lượng Công an và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả sau bão lụt

Ngày 4/11/2025, Đoàn công tác của Công an thành phố Hà Nội (CATP) do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng chức năng của CATP, đã đến thăm hỏi, trao quà ủng hộ CBCS Công an và đồng bào tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ các đơn vị khắc phục hậu quả sau bão lụt.

Sáng 4/11, Đoàn công tác của CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên CBCS Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đón tiếp Đoàn có Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đại diện các phòng chức năng của Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, thay mặt Đoàn công tác, thăm hỏi CBCS Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu thăm hỏi CBCS Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, cho biết: Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ kéo dài, nhiều tỉnh, thành cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản; cơ sở vật chất tại các trường học, trạm y tế bị hư hỏng; hệ thống đường, điện, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng do úng ngập nặng, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Qua theo dõi tình hình, CATP Hà Nội được biết, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khẩn trương chỉ đạo, nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng Công an tỉnh, kịp thời hỗ trợ Nhân dân phòng, ngừa và khắc phục hậu quả của bão lụt, qua đó đã lan tỏa những hình ảnh đẹp, nhân văn về lực Công an nhân dân luôn gần dân, sát dân, đồng hành, giúp đỡ và là điểm tựa vững chắc cho đồng bào trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong các thời điểm người dân gặp khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do hậu quả của thiên tai, đúng tinh thần "vì Nhân dân phục vụ".

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, tóm lược tình hình thiên tai trên địa bàn.

"Phát huy tinh thần "Thân ái, giúp đỡ" theo Sáu điều Bác dạy và truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, cũng như hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, CATP Hà Nội đã phát động mỗi CBCS ủng hộ 1 ngày lương.

Thông qua Công an tỉnh Quảng Ngãi, CATP Hà Nội tổ chức trao tặng kinh phí ủng hộ cho cán bộ, chiến sĩ Công an và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão và mưa, lũ năm 2025; với mong muốn đồng hành cùng đồng bào và góp một phần nguồn lực nhỏ bé giúp đỡ Nhân dân các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trước tình hình, diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa bão, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn sẵn sàng huy động lực lượng Công an Thủ đô và mọi phương tiện để tăng cường, chi viện cho Công an tỉnh Quảng Ngãi trong trường hợp đơn vị cần hỗ trợ", Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Đoàn công tác CATP trao tặng quà ủng hộ cho CBCS Công an và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Trao đổi với Đoàn công tác, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã tóm lược một số thiệt hại mà tỉnh bị ảnh hưởng sau bão lụt. Theo thống kê, tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn khiến 8 người bị thương, 23 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 93 nhà hư hỏng và hơn 5.440 nhà dân bị ngập sâu; khoảng 277 ha lúa và 54 ha đất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá; gần 5.600 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi, tổng thiệt hại trên 500 tỷ đồng ; có 2 CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ hỗ trợ Nhân dân.

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ cho CBCS Công an và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, ứng phó với thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Đoàn công tác CATP Hà Nội thăm hỏi CBCS Công an thành phố Đà Nẵng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên CBCS và tặng quà ủng hộ tại Công an thành phố Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và đại diện các phòng chức năng của Công an Thành phố đã tiếp đón Đoàn công tác CATP Hà Nội.

Sau khi Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ân cân thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với CBCS Công an TP Đà Nẵng và đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, đã trao đổi một số tình hình liên quan đến công tác ứng phó với thiên tai, khắc phục hậu quả sau bão lụt.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, trao đổi tình hình.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mưa lũ đã khiến 14 người chết, 4 người mất tích, 47 người bị thương; 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, hơn 26.000 gia cầm và 146 gia súc bị chết hoặc cuốn trôi; 900 ha hoa màu, thủy sản và lúa bị thiệt hại nặng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 837 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, ứng phó kịp thời với các cơn bão, với sự tham gia quyết liệt trong công tác phòng chống bão lụt đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra; qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an "vì Nhân dân phục vụ".

Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS CATP Hà Nội trao tặng 500 triệu đồng để hỗ trợ cho CBCS Công an và Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão lụt.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm sâu sắc mà Công an thành phố Hà Nội đã dành cho lực lượng Công an và Nhân dân 2 địa phương. Đại diện các đơn vị nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, tương trợ giữa các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc CATP, trao quà động viên CBCS Công an và Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an 2 đơn vị, các đồng chí Phó Giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại đường xa, kịp thời đến trực tiếp từng đơn vị để sẻ chia với những thiệt hại, mất mát mà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các tỉnh, thành phố đang phải gánh chịu do mưa bão, lũ lụt gây ra trong thời gian qua.

Ngay sau khi tiếp nhận, số tiền và phần quà ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, ưu tiên cho các hộ dân và cán bộ, chiến sĩ chịu thiệt hại nặng, nhằm giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Đồng thời, lực lượng Công an 2 đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện hỗ trợ Nhân dân; nỗ lực, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân.

Trong nhiều năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu của Công an Thủ đô, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và tinh thần đoàn kết hướng về cộng đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, lan tỏa thông điệp nhân ái, tình cảm gắn bó giữa Công an với Nhân dân trong toàn xã hội.