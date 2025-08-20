Casillas nổi nóng vì tin đồn trăng hoa

Iker Casillas phản ứng dữ dội trên mạng xã hội sau khi liên tục trở thành tâm điểm chú ý trong vài tuần qua với những lời đồn trăng hoa.

Casillas không chịu nổi tin đồn thị phi

Casillas đang là một trong những nhân vật công chúng được bàn tán nhiều nhất, chủ yếu xoay quanh đời sống cá nhân và chuyện tình cảm. Đây là điều mà bản thân hoàn toàn không thích và vào thứ ba vừa rồi, anh nói rõ điều đó trên mạng xã hội.

Cựu thủ môn của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha hy vọng sẽ chấm dứt những lời đồn đoán về đời tư bằng tuyên bố này. Anh viết hôm 19/8: “Vài tuần nay, thật không may, tôi bị biến thành nhân vật chính trong những chương trình mà tôi chẳng hề quan tâm. Ở đất nước này là thế đấy. Càng không thích xuất hiện, người ta càng tận dụng để khai thác bạn”.

Trong nhiều tháng qua, hàng loạt cái tên xuất hiện trên truyền thông và mạng xã hội, đặt Casillas vào trung tâm của cơn bão tin đồn. Mọi chuyện bắt đầu với Claudia Bavel, rồi đến Sandra Madoc và sau đó là cô gái người Colombia Juliana Pantoja. Chính Juliana thậm chí còn tố anh là “kẻ dối trá” khi phủ nhận mối quan hệ với cô.

Theo chia sẻ của Omar Suárez – cộng tác viên chuyên mục Social Club của chương trình buổi sáng – anh từng nhận được một email từ một cô gái tự nhận mình là “bạn gái chính thức” của Casillas.

Cô gái này, tên là Isabella Ricardo Benito, khẳng định trong email rằng mình đang hẹn hò với Casillas và thậm chí cựu thủ môn Real Madrid còn đang tính đến chuyện cầu hôn cô. Tuy nhiên, ngay trong chương trình phát sóng trực tiếp, Isabella đã liên hệ với Alejandra Prat để bác bỏ toàn bộ thông tin mà phóng viên đưa ra.

Nhìn lại việc đã qua, Casillas ngán ngẩm cho biết khi đi tìm hiểu vì sao mình bị dính thị phi thì các phóng viên trả lời là: ‘Iker, nhắc đến anh thì khán giả sẽ tăng. Đăng tin về anh lên các nền tảng khác nhau thì sẽ có người bấm vào link’.

Casillas thừa nhận: "Tôi phát điên mất thôi! Họ làm chỉ để có mấy thứ vớ vẩn ấy! Chẳng cần so sánh, chẳng cần kiểm chứng. Thật điên rồ!”.