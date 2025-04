Casillas khiến fan ngỡ ngàng

Hôm 13/4, sân Nemesio Díez ở Toluca, Mexico, chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội Real Madrid và Barcelona huyền thoại. Dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút, màn trình diễn không thể nào quên của Iker Casillas mới là điểm nhấn chính, khiến tất cả người yêu bóng đá phải thán phục.

Ở tuổi 43, Casillas không chỉ giữ được phong độ ổn định mà còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với phản xạ tuyệt vời, một minh chứng cho sự nghiệp vĩ đại của anh. Trong một khoảnh khắc đầy kịch tính, "El Santo" thể hiện sự xuất sắc qua một pha cứu thua kép thần kỳ trước hai ngôi sao của Barcelona - Andres Iniesta và Javier Saviola.

Cụ thể, Iniesta thực hiện một cú sút từ ngoài vòng cấm, khiến các cổ động viên Barcelona hy vọng vào một bàn thắng. Tuy nhiên, Casillas có pha cản phá xuất sắc, nhưng bóng lại bật ra và rơi vào chân Saviola. Khi mọi người nghĩ rằng Barcelona sẽ có bàn thắng, Casillas một lần nữa xuất hiện, bay người ngăn chặn cú sút của Saviola, khiến tất cả phải sửng sốt.

Màn trình diễn của Casillas không chỉ làm nức lòng người hâm mộ mà còn khẳng định rằng dù đã giải nghệ, anh vẫn là một thủ môn đỉnh cao, không gì có thể cản phá được. Casillas chứng minh rằng mình vẫn xứng đáng đứng trong khung gỗ của đội hình huyền thoại Real Madrid.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, Real Madrid vượt qua Barcelona trong loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, giành chiến thắng 8-7. Juan Carlos Rodríguez của Barcelona đá hỏng quả penalty quyết định, trong khi Raúl Bravo ghi bàn, mang về chiến thắng cho Real Madrid.

Với chiến thắng này, Real Madrid nâng tổng số trận thắng trong các cuộc đối đầu huyền thoại với Barcelona lên 4 lần, trong khi đối thủ có 3 lần giành chiến thắng.

Không chỉ vì chiến thắng của đội nhà, màn trình diễn của Casillas trong trận đấu này đã tái khẳng định danh xưng "Thánh Iker". Ở độ tuổi 43, anh vẫn là một biểu tượng của sự chuyên nghiệp và tài năng, một huyền thoại thực sự trong làng bóng đá thế giới.

