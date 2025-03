Casemiro vẫn còn đáng xem

Mùa giải 2024/25 đang chứng kiến một Manchester United đầy biến động, với phong độ thất thường và những vấn đề chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, giữa muôn vàn khó khăn, một cái tên đang nỗ lực không ngừng để thay đổi tình hình, đó chính là Casemiro.

Dù đã 33 tuổi, tiền vệ người Brazil vẫn khẳng định được tầm ảnh hưởng trong đội hình "Quỷ đỏ", đặc biệt trong những trận đấu quan trọng, như trận hòa 1-1 với Arsenal thuộc vòng 28 Premier League hôm 9/3.

Kể từ khi gia nhập Manchester United vào mùa hè 2022, Casemiro lập tức chứng tỏ giá trị của mình với khả năng đánh chặn và kiểm soát tuyến giữa. Dù gặp phải những chỉ trích về phong độ vào cuối mùa giải trước, không thể phủ nhận rằng cầu thủ này vẫn là một trong những tiền vệ phòng ngự chất lượng. Và mùa này, khi đội bóng trải qua một giai đoạn khó khăn, Casemiro một lần nữa trở thành điểm tựa vững chắc cho toàn đội.

Trong trận hòa 1-1 với Arsenal tại Old Trafford, Casemiro thể hiện màn trình diễn xuất sắc. Anh giành chiến thắng trong 12 pha tranh chấp, thực hiện thành công 9/10 pha tắc bóng và không để tiền vệ đối phương có nhiều cơ hội.

Mặc dù Manchester United không thể giành trọn vẹn 3 điểm, những đóng góp của Casemiro trong việc cản phá các pha tấn công nguy hiểm của Arsenal là vô giá. Đây là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong mùa giải của Casemiro, nơi anh chứng tỏ rằng thời gian không thể làm suy giảm sức mạnh và kỹ năng của mình.

Đã 33 tuổi, Casemiro vẫn là hình mẫu của một cầu thủ lão luyện không biết mệt mỏi. Trong suốt trận đấu với Arsenal, anh thi đấu với sự ổn định, thể hiện sự tinh quái trong các tình huống phòng ngự.

Một trong những pha tắc bóng xuất sắc của Casemiro là khi ngăn cản một tình huống tấn công của Arsenal ngay trước vòng cấm. Sự chính xác và kỷ luật trong phòng ngự của cựu sao Real Madrid là điều mà nhiều tiền vệ trẻ mơ ước có được.

Trong mùa giải này, Casemiro tham gia vào 30 trận đấu, tổng cộng hơn 1.800 phút thi đấu. Dù đội bóng gặp khó khăn, tiền vệ người Brazil vẫn duy trì được sự ổn định. Đặc biệt, khi các cầu thủ trụ cột khác liên tiếp vắng mặt vì chấn thương, lão tướng này nắm lấy cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Sự trở lại của Casemiro trong đội hình chính giúp Manchester United có được sự ổn định cần thiết, đặc biệt trong các trận đấu quan trọng.

Dù có những màn trình diễn tuyệt vời, Casemiro vẫn chưa thể hoàn toàn hồi sinh phong độ đỉnh cao như trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Mùa 2022/23, Casemiro ghi 7 bàn và có 6 pha kiến tạo, một thành tích ấn tượng đối với một tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, mùa giải này, anh mới có 3 bàn thắng, dù vậy vẫn là cầu thủ chủ chốt trong việc củng cố hàng phòng ngự của đội bóng.

Casemiro là mẫu cầu thủ "thầm lặng" mà Manchester United không thể thiếu hiện tại. Không phải lúc nào ngôi sao người Brazil cũng tỏa sáng rực rỡ, nhưng những đóng góp của bản thân vào sự ổn định của đội bóng là không thể thay thế.

Việc có mặt trong đội hình xuất phát trong suốt trận đấu với Arsenal là một minh chứng rõ ràng cho vai trò quan trọng của anh. Casemiro sắm vai điểm tựa để các đồng đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ tấn công, và là người che chắn vững vàng trước khung thành Andre Onana.

Với Casemiro, "Quỷ đỏ" không chỉ có một cầu thủ phòng ngự giỏi, đó còn là người thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Nhờ kinh nghiệm dày dặn từ những năm tháng thi đấu tại Real Madrid, nơi tiền vệ 33 tuổi giành vô số danh hiệu, Casemiro mang đến cho đội bóng một tầm nhìn chiến thuật sâu sắc và khả năng tổ chức trận đấu. Anh dẫn dắt các đồng đội, không chỉ trên sân mà còn trong các buổi tập, truyền tải kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Tính cách điềm tĩnh, khả năng điều tiết trận đấu tốt, Casemiro là tấm gương cho các đồng đội noi theo. Dù ở tuổi 33, anh vẫn duy trì được sự bền bỉ và kỷ luật trong thi đấu, điều mà không phải cầu thủ nào cũng có thể làm được.

Với tình hình hiện tại của Manchester United, việc duy trì phong độ ổn định là điều không dễ dàng. Đội bóng phải đối mặt với những khó khăn về lực lượng, khi nhiều cầu thủ chủ chốt liên tiếp gặp phải vấn đề chấn thương. Song, Casemiro vẫn là điểm sáng thời gian qua. Sự ổn định và kinh nghiệm của anh là yếu tố quan trọng giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngay cả khi không còn trẻ, Casemiro chứng tỏ rằng dù tuổi tác có thể làm giảm đi sức mạnh thể chất của một cầu thủ, nhưng kinh nghiệm và sự khôn ngoan trong lối chơi vẫn có thể giúp anh duy trì được phong độ. Trận đấu với Arsenal là minh chứng rõ ràng cho những phẩm chất không thể thay thế của cựu sao Real Madrid trong đội hình Manchester United.

Casemiro vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, thủ lĩnh trên sân và là điểm tựa cho đội bóng vượt qua những thử thách trong mùa giải đầy khó khăn.

