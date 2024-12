Casemiro bị thất sủng

Kể từ khi tiếp quản đội bóng, Amorim không ngừng nỗ lực tái cấu trúc đội hình. Mặc dù từng ca ngợi tinh thần chiến đấu và khả năng kiểm soát trận đấu của các cầu thủ, thất bại trước Tottenham tại Carabao Cup khiến Manchester United mất cơ hội giành danh hiệu này.

Dẫu vậy, "Quỷ đỏ" vẫn còn cơ hội ở FA Cup và UEFA Europa League, trong khi Premier League có vẻ là một mục tiêu xa vời. Tuy nhiên, những thay đổi trong phòng thay đồ đã và đang làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của đội bóng - đặc biệt là về vai trò của Casemiro.

Casemiro, từng được kỳ vọng trở thành một thủ lĩnh của Manchester United, giờ đây gặp khó khăn để tìm chỗ đứng. Ở tuổi 32 và phong độ bất ổn, tiền vệ người Brazil dần mất vị trí trong đội hình của Amorim.

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Casemiro chỉ ra sân một lần - trận thắng Viktoria Plzen 2-1. Anh bị đẩy lên ghế dự bị và không được sử dụng trong các trận thua trước Arsenal, Nottingham Forest, Tottenham, cũng như trận thắng quan trọng trước Manchester City. Điều này càng làm rõ hơn sự ưu tiên của Amorim dành cho các cầu thủ khác ở tuyến giữa.

Manuel Ugarte, tiền vệ trẻ người Uruguay, hiện là đối thủ lớn nhất của Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Ugarte, với sự chắc chắn và tiềm năng lớn, thi đấu không thiếu phút nào dưới thời Amorim, trở thành một phần không thể thay thế.

Bên cạnh đó, Kobbie Mainoo cũng dần khẳng định mình trong đội hình luân phiên. Thậm chí, Christian Eriksen - một cầu thủ được coi là phù hợp hơn với lối chơi kiểm soát bóng của Amorim - cũng được ưu ái hơn Casemiro trong trận đấu với Tottenham.

Casemiro, bản hợp đồng kỷ lục một thời của Manchester United, đang đối mặt với tương lai bất định. Sau khi được kỳ vọng sẽ là chốt chặn vững chắc nơi hàng tiền vệ, tiền vệ người Brazil giờ đây phải vật lộn để có suất đá chính thường xuyên.

Với hợp đồng còn lại đến năm 2026 và những tin đồn chuyển nhượng liên tục, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào HLV Amorim, người được cho là giữ chìa khóa để định đoạt số phận của Casemiro tại Old Trafford

