Michael Carrick đã không kìm được nước mắt trong buổi chia tay các cầu thủ MU tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Carrick khóc khi rời MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, chiến lược gia 45 tuổi được triệu tập đến một cuộc họp tại sân tập hôm 12/11 và nhận quyết định chấm dứt hợp đồng sau 10 tháng cầm quân. Carrick cùng các cộng sự được cho là nhận khoảng 5 triệu bảng tiền bồi thường. Như vậy, tổng số tiền MU phải chi trả để sa thải các HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013 đã vượt mốc 100 triệu bảng.

Một nguồn tin tiết lộ Carrick đã bật khóc khi nói lời cuối cùng với các học trò. Cựu tiền vệ MU chỉ thông báo ngắn gọn rằng mình đã phải ra đi, bắt tay một số cầu thủ trước khi lên xe rời trung tâm huấn luyện.

Đáng chú ý, dù tương lai gần như được định đoạt từ đầu tuần, Carrick vẫn đều đặn đến Carrington làm việc trong thời gian các cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia. Theo nguồn tin nội bộ, nhiều thành viên đội một cũng bất ngờ trước những diễn biến liên tiếp, bởi nhà cầm quân người Anh vẫn hoàn thành công việc như bình thường.

Dù Bruno Fernandes và Lisandro Martinez từng có những phát biểu công khai về chiến thuật cũng như định hướng của CLB, phòng thay đồ MU được cho là vẫn ủng hộ Carrick. Các cầu thủ đánh giá cao tính cách của ông và mong muốn thành công cùng người thầy cũ.

Một bộ phận cầu thủ còn tin rằng Carrick đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox, đặc biệt trong kỳ chuyển nhượng mùa hè qua.

MU đã chi khoảng 155 triệu bảng để đưa Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba về thay thế Casemiro. Tuy nhiên, đội bóng lại không bổ sung hậu vệ trái hay tiền đạo chất lượng, khi Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề chấn thương. Sự mất cân bằng về lực lượng khiến MU trải qua chuỗi trận dài không thắng và đang trong nhóm có nguy cơ rớt hạng tại Premier League.

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