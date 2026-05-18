Carlsberg Việt Nam tạo dấu ấn với ghi nhận trong nước và quốc tế

Trong bối cảnh tiêu chuẩn về phát triển bền vững được nâng cao, sự ghi nhận dành cho doanh nghiệp đến từ cách họ vận hành, thích ứng và tạo ra giá trị trong suốt chặng đường dài.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đáng chú ý với Carlsberg Việt Nam khi doanh nghiệp đồng thời được vinh danh bởi cả cơ quan quản lý trong nước và tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế. Đây không chỉ là danh hiệu riêng lẻ, mà là sự tiếp nối của quá trình phát triển đã được bền bỉ vun đắp trong hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam - nơi tăng trưởng luôn gắn liền trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.

Vinh dự nhận bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Công Thương

Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ VII và Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Carlsberg Việt Nam được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ghi nhận thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2021-2025 của hiệp hội.

Carlsberg là đơn vị tiêu biểu của ngành đồ uống được vinh danh.

Là doanh nghiệp được vinh danh tại đại hội, Carlsberg Việt Nam được ghi nhận qua nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chuẩn mực sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng và sự phát triển chung của ngành đồ uống Việt Nam.

Nỗ lực này được phản ánh trong chiến lược đầu tư dài hạn cho hệ thống sản xuất. Tại nhà máy bia Phú Bài, dự án mở rộng hoàn thành vào năm 2025 được thiết kế theo định hướng “sẵn sàng cho tương lai”, với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng. Cùng với đó, sáng kiến về bao bì bền vững và kinh tế tuần hoàn được triển khai đồng bộ, hướng đến mục tiêu 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trong năm 2026.

Đại diện doanh nghiệp Carlsberg Việt Nam tại Đại hội nhiệm kỳ VII (2026-2030).

Cách tiếp cận này được mở rộng ra cộng đồng theo hướng dài hạn. Tiêu biểu là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, được triển khai suốt 7 năm, mang hơn 3,3 triệu m3 nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sống cho khoảng 40.000 người dân tại miền Trung. Bên cạnh đó, việc duy trì chương trình như “Tết đủ đầy - Tết yêu thương” cùng sự hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn khó khăn, tiếp tục thể hiện sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

Chinh phục tiêu chuẩn quốc tế

Tại Monde Selection 2026, hai thương hiệu bia nội địa của Carlsberg Việt Nam - Huda và Halida - được trao giải Vàng chất lượng (Gold Quality Award), nối dài hành trình nhiều năm được vinh danh tại tổ chức quốc tế này.

Giải Vàng chất lượng tại Monde Selection 2026 dành cho Huda.

Không chỉ là danh hiệu quốc tế, đây còn là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền bỉ của thương hiệu đã gắn bó thị trường Việt Nam. Nếu Huda được xem là biểu tượng của miền Trung với hơn 35 năm đồng hành người tiêu dùng địa phương, thì Halida từ lâu đã ghi dấu ấn tại thị trường miền Bắc như thương hiệu quen thuộc, được xây dựng trên nền tảng chất lượng ổn định, không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường.

Halida ghi dấu hành trình không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Được thành lập từ năm 1961 tại Brussels (Bỉ), Monde Selection là tổ chức đánh giá chất lượng uy tín và lâu đời, với quy trình thẩm định độc lập dựa trên tiêu chí nghiêm ngặt về cảm quan, độ ổn định, an toàn và tiêu chuẩn sản xuất. Trong bối cảnh đó, giải Vàng chất lượng không chỉ là sự ghi nhận cho việc đáp ứng chuẩn mực quốc tế, mà còn phản ánh khả năng duy trì chất lượng ổn định theo thời gian.

Huda và Halida là lựa chọn quen thuộc của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Ở góc độ rộng hơn, sự ghi nhận này cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp trong việc từng bước nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời gìn giữ giá trị riêng đã làm nên bản sắc của thương hiệu nội địa.

Bên cạnh ghi nhận trên, Carlsberg Việt Nam cũng góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng trong năm 2025, trong đó có “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 100)” do VCCI công bố và giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại EuroCham Business Awards 2025.

Các giải thưởng uy tín trong năm 2025 ghi dấu hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam.

Những kết quả này là sự tiếp nối của quá trình được duy trì qua nhiều năm, nơi mỗi cải tiến trong vận hành, mỗi cam kết với cộng đồng và mỗi tiêu chuẩn chất lượng đều góp phần tạo nên nền tảng phát triển dài hạn.

Các giải thưởng giúp Carlsberg Việt Nam khẳng định uy tín trên thị trường.

Với Carlsberg Việt Nam, hành trình phía trước được đo bằng cách doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi giá trị đã được vun đắp qua hơn 3 thập kỷ - phát triển có trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng và hướng đến tương lai bền vững hơn.