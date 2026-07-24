CaraWorld Summer Hits 2026 tăng sức hút cho CaraWorld và Bãi Dài

Đà tăng trưởng du lịch cùng các quần thể nghỉ dưỡng - giải trí, kết hợp với loạt sự kiện sôi động đang tạo động lực tăng trưởng mới cho Bãi Dài.

Tọa lạc tại Bãi Dài (Khánh Hòa), CaraWorld sở hữu hệ tiện ích đa dạng cùng sự kiện CaraWorld Summer Hits 2026 với quy mô hàng nghìn người, giúp duy trì sức hút quanh năm cho điểm đến.

Tăng trưởng du lịch và bài toán tối ưu hóa hạ tầng

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 11,9 triệu lượt khách, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế hơn 4,6 triệu lượt, tăng 66,1%. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh khoảng 60%, mang lại doanh thu hơn 42.502 tỷ đồng , tăng 24,9%.

Doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh mẽ.

Thành quả này đến từ sự ổn định của kinh tế - xã hội và và sự đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông liên vùng. Các đường bay trong nước và quốc tế đến Khánh Hòa được mở rộng, tạo cầu nối đưa du khách đến với xứ trầm biển yến. Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến được triển khai đồng bộ, gắn liền với sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Các đơn vị lữ hành và cơ sở lưu trú cũng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp chất lượng chuỗi dịch vụ để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Để tăng sức hút và giữ chân du khách lưu trú dài ngày, du lịch Cam Ranh đang có trợ lực từ các đại đô thị tích hợp có khả năng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi và giải trí. Nổi bật tại khu vực Bãi Dài là đại đô thị biển CaraWorld với quy mô gần 800 ha nằm liền kề sân bay và cảng quốc tế Cam Ranh.

Tại đây, hệ sinh thái dịch vụ đa lớp đi vào khai thác, bao gồm: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Wyndham Grand KN Cam Ranh; cụm tiện ích F&B gồm Cara Mart, Tacerla Coffee, CaraBeach House; cùng chuỗi cảnh quan đặc sắc như cánh đồng hoa lớn nhất Khánh Hòa, công viên Nikko Garden và Sun Park Gardens.

Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand KN Cam Ranh mang đến trải nghiệm 5 sao.

Đối với du khách yêu thích hoạt động thể thao và sức khỏe, dự án đưa vào vận hành sân KN Golf Links 27 hố tiêu chuẩn quốc tế do Greg Norman thiết kế, cùng cụm sân đa năng gồm sân pickleball, tennis, bóng đá. Khách gia đình cũng được phục vụ với hệ thống công viên biển CaraBeach, các khu bungalow ven biển CaraBeach Retreat cùng chuỗi dịch vụ thể thao mặt nước.

Sức sống mới cho Bãi Dài từ không gian lễ hội

Hệ thống hạ tầng lưu trú và tiện ích, dịch vụ giải trí hiện hữu tạo nền tảng để CaraWorld triển khai chuỗi lễ hội quy mô lớn. Trong đó, sự kiện Summer Hits mang lại nhịp sống trẻ trung, đầy năng lượng, thúc đẩy sức bật du lịch cho Bãi Dài.

Summer Hits 2025 ghi nhận kỷ lục “Ngày hội dã ngoại bên biển có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam”.

Hiệu ứng này được chứng minh qua sự kiện Summer Hits 2025. Hàng nghìn du khách đổ về CaraWorld vui chơi và trải nghiệm không gian mở ven biển. Điều này mang đến bầu không khí tươi mới cho đô thị biển, làm tăng công suất khai thác phòng lưu trú và thúc đẩy doanh thu. Thành công bước đầu cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ đầu tư khi tự chủ nguồn cầu, kéo dài thời gian lưu trú bằng chuỗi hoạt động có tính kết nối.

Tiếp nối tinh thần đó, Summer Hits 2026 sắp diễn ra vào ngày 1/8 tại công viên biển CaraBeach có quy mô lên tới 2.000 người, với điểm nhấn là hành trình tích hợp qua thẻ “Summer Passport”.

Trong khung 15-20h, du khách có cơ hội khám phá chuỗi 7 trạm hoạt động đa trải nghiệm, bao gồm: Không gian lộng gió bên bờ cát trắng cho trò chơi vận động bãi biển, khu vực chơi bowling, các trạm lưu giữ hình ảnh chuyên đề giữa vườn hoa muôn sắc và trạm khám phá ẩm thực. Hành trình sẽ khép lại bằng đêm nhạc Summer Night Show với sự kết hợp của ban nhạc và DJ.

Summer Hits được du khách và gia đình tại Cam Ranh yêu thích.

Các hoạt động trải nghiệm của Summer Hits 2026 trải dài từ bãi biển đến lõi thương mại tạo điều kiện để các dịch vụ ẩm thực, bán lẻ tiếp cận dòng du khách theo cách tự nhiên.

Dưới góc nhìn đầu tư, nguồn khách lên đến hàng nghìn và có thể đạt mốc hàng chục nghìn người thông qua chuỗi sự kiện lớn được tổ chức xuyên suốt trong năm như Summer Hits là cơ sở cho thấy tiềm năng khai thác của mô hình kinh doanh nội khu, trong đó có phân khu nhà phố biển Sông Town - tâm điểm thương mại và dịch vụ của CaraWorld.

Sông Town là tâm điểm thương mại và dịch vụ của CaraWorld.

Bước chuyển mình của du lịch Cam Ranh phản ánh hiệu quả của mô hình kết hợp giữa định hướng quy hoạch của địa phương và năng lực thực thi của điểm đến. Đà tăng trưởng về lượng khách trong 6 tháng đầu năm là bệ phóng quan trọng, nhưng chính tư duy phát triển điểm đến bằng đại tiện ích tích hợp và chuỗi sự kiện như Summer Hits là chìa khóa đảm bảo sức sống cho khu vực. Bằng cách gắn kết giữa bất động sản thương mại và kinh tế sự kiện, CaraWorld làm phong phú thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách, đồng thời tạo sức tiêu dùng thực tế, đem lại hiệu quả khai thác và cơ hội đầu tư bền vững.