CapitaLand Development (CLD) Việt Nam khởi động bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion, 2 phân khu nhà ở thuộc tổng dự án Sycamore tại phường Bình Dương, TP.HCM.

Đây là đợt bàn giao tiếp theo tại Sycamore sau phân khu The Orchard năm 2025, tiếp nối cam kết của CLD về chất lượng và tiến độ bàn giao dự án.

Thêm 2 phân khu đi vào bàn giao tại Sycamore

Sycamore là dự án nhà ở quy hoạch tổng thể có quy mô lớn của CLD tại Việt Nam, phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA). Dự án cung cấp hơn 3.200 sản phẩm căn hộ và nhà ở qua các phân khu thấp, trung và cao tầng, hướng đến chuyên gia, cặp vợ chồng trẻ, gia đình hạt nhân và cộng đồng người nước ngoài. Trong đó, Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên tại Sycamore với quy mô 1,1 ha, gồm 2 tòa tháp cao 24 tầng và 774 căn hộ từ 1, 3 phòng ngủ đến duplex và penthouse.

Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên của Sycamore, có 121 tiện ích. Ảnh: CLD.

Orchard Mansion là phân khu thấp tầng khép kín gồm 70 biệt thự vườn và 24 dinh thự đồi, nương theo địa hình sườn dốc tự nhiên liền kề công viên trung tâm rộng 75 ha, đồng thời nằm gần tuyến metro số 1 TP.HCM trong tương lai.

Mansion Club rộng 1.500 m2 đón những cư dân đầu tiên của Orchard Mansion.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Mỗi cột mốc bàn giao là một lần CLD hiện thực hóa cam kết với khách hàng. Tại miền Bắc, chúng tôi hoàn tất bàn giao hơn 2.258 căn hộ thuộc phân khu Lumi Signature từ tháng 9 đến tháng 11. Việc khởi động bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion đánh dấu đợt bàn giao thứ hai của CLD tại Việt Nam trong năm nay, đồng thời là cột mốc bàn giao tiếp theo tại Sycamore sau phân khu The Orchard vào năm 2025”.

Theo ông Tan Tze Wooi, CLD trân trọng sự tin tưởng của khách hàng và tiếp tục đặt nhu cầu an cư làm trọng tâm trên toàn bộ danh mục đầu tư, thông qua kỷ luật thi công và tiến độ bàn giao.

Hệ tiện ích chú trọng sức khỏe và kết nối cộng đồng

Orchard Hill theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng tại gia, với mặt bằng căn hộ rộng rãi và hệ logia lớn giúp mở rộng không gian sống. Dự án có 121 tiện ích, từ phòng gym, phòng tập yoga, hồ bơi tràn 50 m, khu vui chơi trẻ em đến không gian chăm sóc sức khỏe. Sảnh tiệc, không gian làm việc chung, góc đọc sách, khu thể thao và rạp chiếu phim ngoài trời tạo thêm không gian giao lưu, kết nối cộng đồng.

Hồ bơi tràn 50 m nằm trong hệ 121 tiện ích của Orchard Hill. Ảnh: CLD.

Orchard Mansion có 49 tiện ích xen kẽ 7 khu vườn chủ đề trong nội khu, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn và kết nối. Tại lối vào phân khu là trung tâm tiện ích Mansion Club rộng 1.500 m2, có hồ bơi vô cực trên không hướng hoàng hôn. Mỗi căn nhà được trang bị cổng trước tự động dẫn vào 2 chỗ đỗ xe có mái che, khoảng vườn rộng và hố chờ thang máy. Dinh thự đồi có thiết kế thềm nhà nâng cao, tăng sự riêng tư cho gia chủ.

Căn nhà tại Orchard Mansion sẵn sàng bàn giao cho chủ nhân. Ảnh: CLD.

Phát triển bền vững là định hướng cốt lõi trong quy hoạch và thiết kế của Sycamore. Orchard Hill và Orchard Mansion đều đạt chứng nhận công trình xanh EDGE vào tháng 11, hướng đến không gian sống xanh và tiện nghi hơn cho cư dân.