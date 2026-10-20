CapitaLand Development thắng 7 giải tại PropertyGuru Việt Nam 2026

CapitaLand Development Việt Nam chiến thắng 7 hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2026, nâng tổng số giải PropertyGuru của tập đoàn lên hơn 100.

Đây là lần thứ 5 CapitaLand Development (CLD) Việt Nam được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” và là năm thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng “Tác động xã hội”. Bên cạnh đó, dự án Maison Privée, The Fullton Regal và Orchard Collection thuộc Sycamore mang về 5 giải thưởng ở hạng mục dự án.

Đội ngũ CLD (Việt Nam) tự hào đánh dấu cột mốc hơn 100 giải thưởng PropertyGuru trong khu vực.

Danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của CLD Việt Nam trên hành trình kiến tạo công trình xanh. Cam kết này hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của CLD, bao gồm 100% dự án đạt chứng nhận công trình xanh; giảm 22% cường độ carbon tiềm ẩn, đồng thời giảm 20% lượng chất thải xây dựng, mức độ tiêu thụ năng lượng và nước trên toàn bộ danh mục. CLD Việt Nam cũng chú trọng nâng cao môi trường làm việc chất lượng với văn phòng tập đoàn tại Hà Nội và TP.HCM đều đạt chứng nhận WELL về an toàn - sức khỏe, trong khi Heritage West Lake là dự án văn phòng đầu tiên tại Hà Nội đạt chứng nhận WELL Core hạng bạc.

Giải thưởng “Tác động xã hội” ghi nhận nỗ lực của CLD Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua sáng kiến về giáo dục, phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Sáng kiến tiêu biểu tại Việt Nam bao gồm 5 dự án trường CapitaLand Hy vọng; chương trình học bổng trong hơn 11 năm với tổng giá trị đến 500.000 SGD (tương đương 10 tỷ đồng ); cùng chương trình hợp tác 3 năm với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, gói tài trợ lên đến 270.000 USD (tương đương khoảng 7 tỷ đồng ). Hiện, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tham gia Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh, chương trình cam kết hơn 7 triệu SGD (tương đương 140 tỷ đồng ) qua 2 mùa đầu tiên nhằm hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận trên khắp châu Á.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng giám đốc CLD Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo dự án mang lại giá trị bền vững cho cư dân, cộng đồng và môi trường. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra và kỳ vọng của khách hàng không ngừng thay đổi, chúng tôi vẫn kiên định với định hướng phát triển cộng đồng dân cư đạt chuẩn về thiết kế, tính bền vững và mang đến trải nghiệm sống vượt trội. Hướng đến mục tiêu bàn giao gần 3.000 căn hộ trong năm 2026, CLD sẽ tiếp tục kiến tạo dự án được quy hoạch bài bản, phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân và đóng góp tích cực vào tăng trưởng dài hạn của Việt Nam”.

Ông Tan Tze Wooi đại diện nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”.

Maison Privée được vinh danh ở 3 hạng mục “Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc” (Hà Nội), “Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc” và giải thưởng đặc biệt “AEG cho thiết kế không gian sống cao cấp xuất sắc”. Hướng đến mục tiêu trở thành dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt tiền chứng nhận WELL dành cho nhà ở, Maison Privée mang đến 490 căn hộ tọa lạc tại khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội), được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh mát và mặt nước rộng lớn, đồng thời kết nối trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài. Song hành hệ tiện ích này là bộ sưu tập đặc quyền dành riêng cho chủ nhân đề cao sự riêng tư, nổi bật với garage ôtô riêng đầu tiên tại Hà Nội, phòng cigar và sảnh tiệc gourmet.

Dự án Maison Privée được vinh danh là “Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc” (Hà Nội) và “Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc”.

The Fullton Regal chiến thắng hạng mục “Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc” (khu vực Hà Nội mở rộng) nhờ kết hợp hài hòa giữa sự riêng tư với trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng. Với quy mô 14,5 ha, dự án gồm 348 nhà ở cùng 2 công viên riêng tư rộng 2,5 ha, được phát triển theo cảm hứng từ kiến trúc sân trong đương đại. Mỗi căn sở hữu mặt tiền tối thiểu 7,7 m, tích hợp không gian thông tầng tại khu vực sinh hoạt chung và vị trí chờ lắp thang máy, mang đến sự rộng rãi, tiện nghi và linh hoạt cho gia chủ.

Dự án The Fullton Regal thắng hạng mục “Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc” (khu vực Hà Nội mở rộng).

Orchard Collection, mảnh ghép cuối cùng của tổng dự án Sycamore, giành được danh hiệu “Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc” (TP.HCM). Với triết lý “Haute Couture Living” độc đáo, dự án mang đến không gian sống thoáng đãng cùng chuỗi trải nghiệm được tuyển chọn dành riêng cho cư dân. Đặc biệt, dự án giới thiệu 49 căn Garden Unit với kết nối liền mạch đến chuỗi tiện ích nội khu, cùng bộ sưu tập giới hạn 12 căn hộ 3 phòng ngủ với đặc quyền không gian sống rộng rãi, chỗ đỗ xe riêng biệt, đảm bảo riêng tư cho chủ nhân.

Dự án Orchard Collection thuộc tổng dự án Sycamore ghi dấu với danh hiệu “Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc” (TP.HCM).

Độc giả có thể liên hệ hotline 1800400088 (văn phòng miền Bắc), 1800599986 (văn phòng miền Nam), hoặc truy cập website https://thefullton.com.vn/ và https://sycamore.com.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.