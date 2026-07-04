Cape Verde chiến đấu kiên cường trước Messi và đồng đội

Lịch sử của đất nước Cape Verde là minh chứng cho tinh thần chiến đấu. Dù không thể đánh bại nhà đương kim vô địch, những chú ngựa ô này đã để lại dấu ấn cho World Cup 2026.

Messi và các cầu thủ Cape Verde sau khi để lỡ bàn thắng.

Trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch Argentina, đại diện của quốc đảo chỉ khoảng nửa triệu dân đã buộc Lionel Messi và các đồng đội phải chiến đấu tới những phút cuối cùng của hiệp phụ mới có thể giành chiến thắng 3-2.

Hành trình của "chú ngựa ô" ở World Cup đến đây khép lại, màn trình diễn ấn tượng sáng ngày 4/7 đã mở ra một câu chuyện lớn hơn về bản lĩnh của một dân tộc đã quen với việc đối diện những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Phía sau đội bóng nhỏ bé ấy là lịch sử của một quốc gia vốn đã nhiều lần chiến thắng nghịch cảnh.

Trong cuốn Historical Dictionary of the Republic of Cape Verde (tạm dịch: Từ điển Lịch sử Cộng hòa Cape Verde), hai học giả Richard A. Lobban Jr và Paul Khalil Saucier nhận định Cape Verde là một trong những quốc gia nhỏ nhất và nghèo nhất châu Phi, nhưng đồng thời cũng là một trong những đất nước đặc biệt nhất về lịch sử, dân cư và chính trị.

Là một trong những thuộc địa đầu tiên của Bồ Đào Nha nhưng cũng là một trong những quốc gia giành độc lập muộn nhất, Cape Verde đã trải qua nhiều biến động trước khi ổn định và từng bước cải thiện nền kinh tế.

Cape Verde được tạo nên từ 10 hòn đảo. Các hòn đảo đều có nguồn gốc núi lửa, đất đai khô cằn và chịu khí hậu kiểu Sahel với những đợt hạn hán kéo dài. Trong công trình Cape Verde: Politics, Economics and Society, tác giả Colm Foy chỉ ra ngay cả trong những năm mùa màng thuận lợi nhất, Cape Verde cũng chỉ tự sản xuất được khoảng 60% nhu cầu lương thực của mình.

Sự thiếu hụt nước ngọt, tài nguyên nghèo nàn và đất canh tác hạn chế khiến việc sinh tồn luôn là một thử thách. Chính trong môi trường ấy, nhiều thế hệ người Cape Verde đã hình thành lối sống bền bỉ, tiết kiệm và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc trước nghịch cảnh

“Khi giành độc lập, nhiều người từng nghi ngờ khả năng phát triển của quốc đảo này. Những hạn chế về địa lý, tài nguyên, khí hậu khắc nghiệt và nền kinh tế mong manh khiến Cape Verde bị xem như một quốc gia khó có thể đứng vững. Thế nhưng, điều đã giúp đất nước này vượt qua mọi dự báo bi quan lại nằm ở ý chí của con người”, trích từ cuốn Cape Verde: Politics, Economics and Society.

Ngoài ra, tác giả Colm Foy viết rằng văn hóa Cape Verde đã "tạo nên những con người buộc phải cứng cỏi để sinh tồn, những người bám lấy quê hương đầy nắng gió của mình bằng một sự kiên cường gần như cố chấp". Chính phẩm chất ấy đã trở thành nền tảng của một quốc gia non trẻ trải qua nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập.

Bên cạnh góc độ lịch sử quốc gia, nhìn từ phía World Cup, đây vốn là sân khấu của những câu chuyện vượt lên số phận. Croatia từng làm được điều đó với dân số chưa đến 4 triệu người. Morocco đã viết nên lịch sử cho bóng đá châu Phi.

Giờ đây, Cape Verde cũng để lại dấu ấn theo cách riêng. Quốc đảo với khoảng 500.000 dân không thể tạo nên cú sốc trước Argentina, nhưng họ đã khiến một trong những ứng viên vô địch phải trải qua hơn hai giờ đồng hồ đầy căng thẳng để giành quyền đi tiếp.