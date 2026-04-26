Cặp vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

Đường dây sản xuất thực phẩm giảm cân gắn mác “an toàn” nhưng thực chất chứa chất cấm nguy hại vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm, hoạt động quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, cùng ngụ phường Thới An, TPHCM) cầm đầu, hoạt động thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành (xã Bình Mỹ, TPHCM).

Công nhân trong quá trình sản xuất.

Trước đó, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp công an địa phương đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty tại xã Bình Mỹ cùng các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s, 639 kg nguyên liệu dạng bột, 8 máy móc sản xuất cùng gần 33.000 bao bì, vỏ hộp in nhãn hiệu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo – Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân với quy mô bài bản. Dù sản phẩm không có tác dụng giảm cân, các đối tượng đã pha trộn chất cấm Sibutramine vào nguyên liệu nhằm tạo hiệu ứng giảm cảm giác thèm ăn để đánh lừa người tiêu dùng.

Sản phẩm được đóng gói xuất ra thị trường.

Sibutramine là chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe như ảnh hưởng tim mạch, gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp, thậm chí có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường lượng lớn sản phẩm chứa chất cấm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Riêng trong tháng 2 và 3/2026, giá trị hàng hóa tiêu thụ ước tính hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo và Nguyễn Trọng Anh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hai vợ chồng bị công an khởi tố.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

Thu giữ lô mỹ phẩm lớn nghi nhập lậu tại Cần Thơ

Lực lượng chức năng phường Cái Khế (TP Cần Thơ) kiểm tra một hộ kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện hàng trăm sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

14:54 23/4/2026

Thu giữ hơn 300 tỷ, 100 sổ đỏ và 300 lượng vàng trong vụ án Mailisa

Đại diện C03 cho biết đã thu thập tất cả mẫu sản phẩm của Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa bán ra trên thị trường để làm rõ hành vi vi phạm của Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty) và đồng phạm.

18:33 3/4/2026

Công an TP.HCM cảnh báo hiểm họa từ mỹ phẩm giả

Cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… gắn nhãn "sản xuất tại Mỹ", "made in Thailand" nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

20:50 22/3/2026

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

