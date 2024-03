Cặp sao Singapore chụp ảnh cưới tại Đà Lạt

Theo 8world, Trình Gia Hiệt (sinh năm 1995) nổi tiếng với bộ phim My One and Only phát sóng năm 2023. Trước đó, nam diễn viên tham gia các bộ phim khác như Fried Rice Paradise, Love Shop, 128 Circle, Titoudao: Inspired by the True Story of a Wayang Star, Reunion, The Algorithm, Sunny Side Up…