Với 13 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương và các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ bù, người lao động có thể có tổng cộng 23 ngày nghỉ trong năm 2027.

Treo cờ dịp lễ Tết.

Theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi, người lao động Việt Nam có tổng cộng 13 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương trong năm, gồm: 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, 1 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 1 ngày Chiến thắng 30/4, 1 ngày Quốc tế Lao động 1/5, 1 ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, 2 ngày Quốc khánh và 1 ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đáng chú ý, năm 2027 có thêm Ngày Tổ quốc tri ân (27/7) là những ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định mới.

Căn cứ lịch năm 2027, các kỳ nghỉ lễ, Tết được bố trí cụ thể như sau:

Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày liên tục

Tết Dương lịch năm 2027, người lao động được nghỉ từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027. Tổng thời gian nghỉ là 3 ngày liên tục, gồm 1 ngày nghỉ lễ chính thức và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi nghỉ 7 ngày

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, người lao động nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027, tương ứng từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi.

Tổng thời gian nghỉ là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) năm 2027 rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027. Do liền kề với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 16/4 đến hết ngày 18/4/2027.

Dịp 30/4 và 1/5 nghỉ 4 ngày

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2027 lần lượt rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy. Đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu, ngày 30/4 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.

Ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7)

Năm 2027 rơi vào thứ Ba. Người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương.

Quốc khánh nghỉ 4 ngày liên tục

Dịp Quốc khánh 2/9/2027, người lao động được nghỉ từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9. Tổng thời gian nghỉ là 4 ngày liên tục, gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa năm 2027 vào thứ Tư. Đây cũng là ngày nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định mới, với thời gian nghỉ 1 ngày.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Pháp luật không quy định việc hoán đổi ngày nghỉ bù này với ngày khác.

Đối với người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ, Tết, tiền lương làm thêm giờ được thực hiện theo Điều 55 Nghị định 145 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Theo đó, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm giờ được tính theo mức làm việc vào ngày nghỉ lễ, Tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, Tết trùng với ngày nghỉ hằng tuần, tiền lương làm thêm giờ được tính theo mức làm việc vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc. Cụ thể, làm thêm vào ngày thường được trả ít nhất bằng 150%; ngày nghỉ hằng tuần ít nhất bằng 200%; ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Đối với khu vực tư nhân, người sử dụng lao động có thể quyết định phương án nghỉ lễ phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhưng phải thông báo công khai cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.