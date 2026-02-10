Cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' cho liệt sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Thủ tướng về cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định trực tiếp chiến đấu và hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào các mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn.

Chiều 10/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định.

Đến dự buổi lễ có: ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Hoàng Quân - nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thuý - Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 liệt sĩ thuộc lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định đón nhận. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ TP.HCM đã công bố quyết định của Thủ tướng về cấp bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 49 liệt sĩ là chiến sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định trực tiếp trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào các mục tiêu trọng yếu tại Sài Gòn.

Đọc điếu văn tưởng nhớ các liệt sĩ của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nêu rõ: Mỗi chúng ta nhận thức rõ sự hy sinh, mất mát để có được hòa bình, độc lập là vô giá, bởi đó là xương, là máu của nhiều thế hệ người Việt Nam. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào thuộc nhiều giới, nhiều dân tộc, tôn giáo… ở mọi miền Tổ quốc đã cùng viết nên thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân 1968.

“Những chiến công thầm lặng và sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định sẽ mãi mãi là ngọn lửa rực sáng trong trái tim của mỗi người lính và nhân dân thành phố mang tên Bác”, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn bày tỏ.

Phẩm chất anh hùng, bất khuất, kiên trung của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định

Ông Lê Quốc Phong - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của cách mạng miền Nam, hoạt động ngay trong lòng địch, trong hoàn cảnh hiểm nguy, gian khổ. Tinh thần chiến đấu anh dũng của lực lượng được thể hiện rực sáng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - một trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định, sự hy sinh cao cả, sự trung thành tuyệt đối của các liệt sĩ đã làm nên phẩm chất anh hùng, bất khuất, kiên trung của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định; góp phần quan trọng tạo nên tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mở ra bước ngoặt quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“49 liệt sĩ Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định được Chính phủ quyết định cấp bằng 'Tổ quốc ghi công' hôm nay chính là những biểu tượng tiêu biểu của tinh thần yêu nước nồng nàn, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của sự hy sinh trọn vẹn vì độc lập, tự do của dân tộc. Công lao to lớn ấy đã được lịch sử ghi nhận, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nêu rõ.

Ông Phong cũng cho biết quyết định của Thủ tướng Chính phủ ghi nhận công lao to lớn của 49 liệt sĩ là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, nghiêm túc và khách quan giữa Thành ủy TP.HCM với Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ, bảo đảm đúng quy định, đúng bản chất lịch sử và công lao của các liệt sĩ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Quốc Độ - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định, cho biết, 58 năm trước, lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã được Bộ Chỉ huy Miền giao trọng trách cùng với quân dân toàn miền, nổ súng vào 5 mục tiêu trọng điểm, cơ quan đầu não của Mỹ - Ngụy tại nội đô Sài Gòn.

Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như nhận xét đánh giá của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là đã lập công đầu; tuy nhiên lực lượng cũng đã chịu tổn thất rất lớn. Điều đau xót là trong số 49 liệt sĩ hy sinh, đến nay không có hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, không thân nhân gia đình, không hình ảnh lưu lại và sau nhiều năm kiếm tìm cũng chỉ biết được duy nhất một đồng chí (nhưng cũng không còn thân nhân gia đình). “Đây là điều trăn trở của anh chị em hội viên trong Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động”, ông Độ chia sẻ.

Trước đó, ngày 4/1, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Gia Định đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.