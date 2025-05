Cảnh tượng khó coi bủa vây bãi biển Vũng Tàu

Hai ngày qua, hàng trăm tấn lục bình kéo theo rác ồ ạt trôi dạt vào dọc Bãi Sau TP Vũng Tàu trải dài 3 km, tạo thành lớp dày cách bờ khoảng 10 m.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 26/5, tại dọc bờ biển Bãi Sau, do lượng lục bình tràn vào rất nhiều nên gần 100 công nhân của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cùng các phương tiện xe thu gom được huy động đến dọn dẹp, xử lý từ sớm. Ngoài lục bình, rác thải là những chai nhựa, mút xốp, cành cây khô... cũng kéo theo dạt vào bờ.

Tình trạng trên khiến một số du khách tỏ ra bất ngờ. Đang đi dạo trên bờ biển, anh Nguyễn Văn Phúc (38 tuổi, đến từ TP.HCM) cho biết bản thân không nghĩ mùa hè mà lục bình cùng với rác lại trôi dạt vào với số lượng lớn như vậy. Tình trạng này cũng khiến bãi biển trở nên nhếch nhác trong mắt du khách.

Đại diện Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu cho biết, bắt đầu từ tháng 5 hàng năm, các bãi biển ở TP Vũng Tàu phải hứng chịu 2-3 đợt rác đại dương là lục bình, túi nilon, chai nhựa... theo dòng hải lưu từ các cửa sông Đồng Nai, Cần Giờ dạt vào.

Trong ngày, nhân viên môi trường của công ty đã thu gom hơn 50 tấn lục bình đưa đi xử lý. Những ngày tới, công ty sẽ tiếp tục huy động tối đa nhân sự, phương tiện để thu gom, làm sạch Bãi Sau.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.