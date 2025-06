Cảnh tượng gây sốc ở đại chiến Inter - River Plate

Theo Clarin, hậu vệ Marcos Acuna của River Plate khơi nguồn cho sự việc. Nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina có lời lẽ khiêu khích hướng đến băng ghế dự bị của Inter Milan sau khi đội nhà bị dẫn trước 0-2.

Hậu vệ Denzel Dumfries của Inter lập tức đáp trả và hẹn nói chuyện với Acuna trong đường hầm. Cả hai liên tục có va chạm và xảy ra hiềm khích trước đó, tạo nên bầu không khí căng thẳng trong suốt thời gian thi đấu.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Acuna nổi giận và lao đến đòi ăn thua với Dumfries. Hậu vệ của Inter chọn cách nhanh chóng di chuyển vào đường hầm.

Rất nhiều cầu thủ Inter và River Plate can ngăn Acuna, đồng thời kéo Dumfries nhanh chóng vào đường hầm để tránh cuộc xô xát. HLV Cristian Chivu của Inter cũng chạy nhanh vào sân và có hành động cản Acuna tiến gần đến Dumfries.

Trên khán đài, nhiều CĐV River Plate ném vật thể lạ xuống sân hướng về vị trí của Dumfries. Đội ngũ an ninh và các quan chức phải can ngăn nhóm fan quá khích. Các CĐV River Plate cũng chỉ trích cầu thủ đội nhà vì màn trình diễn yếu kém.

Trang Clarin mô tả màn xô xát giữa Acuna và Dumfries là khoảnh khắc đáng hổ thẹn tại FIFA Club World Cup 2025™. River Plate để lại hình ảnh xấu xí tại giải năm nay khi không thể kiềm chế cảm xúc sau trận thua Inter.

Đây không phải lần đầu tiên Dumfries và Acuna chạm mặt. Tại World Cup 2022, Dumfries là người phạm lỗi với Acuna trong vùng cấm khi Hà Lan đối đầu Argentina tại tứ kết.

Ở trận vừa qua, Inter và River Plate chơi giằng co và hòa nhau trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, bước ngoặt xảy ra khi Quarta của River Plate bị đuổi khỏi sân ở phút 66, khiến đội bóng Argentina chỉ còn chơi với 10 người. Với lợi thế lớn, Inter ghi 2 bàn quyết định vào lưới đối thủ do công của Esposito và Bastoni.



Inter và Monterrey là hai đội đi tiếp ở bảng E, FIFA Club World Cup 2025™. Tại vòng 16 đội, Inter sẽ đối đầu Fluminense, còn Monterrey sẽ chạm trán Dortmund.

